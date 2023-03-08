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明仁會百名旗袍辣妹「身高計費」 站3.5小時行情曝網驚：好廉價

聯合新聞網／ 綜合報導

明仁會春酒請來200名露背、穿高衩旗袍女服務生迎賓，每桌還有2至3名辣妹斟酒。圖／讀者提供
明仁會春酒請來200名露背、穿高衩旗袍女服務生迎賓，每桌還有2至3名辣妹斟酒。圖／讀者提供

竹聯幫仁堂明仁會6日晚間於北市大直萬豪酒店舉辦春酒，其中黑幫原本請來170名旗袍辣妹，欲安排站在酒店門口大陣仗迎賓，中山警分局長陳金城得知後震怒警告飯店業者。對此，資深媒體人黃揚明更從友人輾轉取得旗袍辣妹的招募通告，再次引起網友們熱議。

黃揚明指出，這些旗袍辣妹的招募首要條件是「身高」，女生一定要163公分以上，且以身高計價──163公分以上，3.5小時領3200元，超過165公分則加300元，平均1小時時薪可領到1千元，若謊報身高者還會被扣錢。

黃揚明表示，以這類型通告而言「價位算低廉」，若在場的旗袍辣妹皆為165公分以上，且活動準時結束，換算下來，當天請辣妹的花費約為59.5萬元，加上妹頭另有抽佣，很可能預算是100萬元。

對此，網友們紛紛對薪資感到驚訝，「好廉價啊！」、「便宜耶」、「薪資這麽低，至少要提供晚餐吧」；也有網友認為身高條件嚴苛，「身高還有要求⋯問題是官員有的不是矮子矮嗎」、「單純就身材說，能找到這群人也不簡單」。

不過黃揚明認為，會接這類型通告的女孩子，多半也就是去見識一下場面，然後認識更多人，「搞不好不小心就成為黑幫夫人了」。當然，就算當不成夫人，以後也可能會有更多接案機會。

黃揚明 辣妹 旗袍 酒店 薪資 明仁會 竹聯幫

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