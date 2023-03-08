竹聯仁堂討債5百萬上銬毆打詐團成員 警破詐欺機房救3人

詐騙集團機房李姓老闆疑在外借款500萬元，遲遲未還款，竹聯幫仁堂張姓男子率5人前往李的公司討債，沒想到這公司竟是博弈詐騙機房，張等6人強行拘禁陳姓男子等3人，並上銬、持甩棍毆打成傷。警方獲報前往逮捕張等6人，同時破獲詐騙機房，全案依組織犯罪、妨害自由等罪嫌送辦。另詐騙機房案持續偵辦中。

據悉，竹聯幫分子21歲張姓男子今年3月3日受委託討債，率領31歲夏姓、28歲林姓、24歲陳姓、20歲廖姓、26歲曾姓男子至台北市民生東路三段某大樓埋伏，等後詐騙集團成員陳男外出，上前佯裝刑警控制陳行動，將人帶進公司詐騙機房。

張男與同夥涉嫌討債，將陳男等3名詐團成員上銬、並持甩棍、徒手毆打，陳等人身體多處流血擦挫傷，並打電話給李姓老闆討債。幸好電話那方朋友聽到異狀，擔憂陳男等生命安危報警。

北市警中山分局建國派出所獲報，趕往營救陳等3人，且驚見大量電腦及智慧型手機，螢幕顯示均為博弈網站及通訊軟體畫面，立即破獲詐騙機房，查扣電腦19組、智慧型手機169支等詐騙工具。