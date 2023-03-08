快訊

藍營總統人選預計「這時」產生？ 黃健庭：朱立倫表明他不納入民調

逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

竹聯仁堂討債5百萬上銬毆打詐團成員 警破詐欺機房救3人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙集團機房李姓老闆疑在外借款500萬元，遲遲未還款，竹聯幫仁堂張姓男子率5人前往李的公司討債，沒想到這公司竟是博弈詐騙機房，張等6人強行拘禁陳姓男子等3人，並上銬、持甩棍毆打成傷。警方獲報前往逮捕張等6人，同時破獲詐騙機房，全案依組織犯罪、妨害自由等罪嫌送辦。另詐騙機房案持續偵辦中。

據悉，竹聯幫分子21歲張姓男子今年3月3日受委託討債，率領31歲夏姓、28歲林姓、24歲陳姓、20歲廖姓、26歲曾姓男子至台北市民生東路三段某大樓埋伏，等後詐騙集團成員陳男外出，上前佯裝刑警控制陳行動，將人帶進公司詐騙機房。

張男與同夥涉嫌討債，將陳男等3名詐團成員上銬、並持甩棍、徒手毆打，陳等人身體多處流血擦挫傷，並打電話給李姓老闆討債。幸好電話那方朋友聽到異狀，擔憂陳男等生命安危報警。

北市警中山分局建國派出所獲報，趕往營救陳等3人，且驚見大量電腦及智慧型手機，螢幕顯示均為博弈網站及通訊軟體畫面，立即破獲詐騙機房，查扣電腦19組、智慧型手機169支等詐騙工具。

張男等6人遭依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌送辦，查扣玩具手槍、手銬、小刀及電擊棒等證物。另，詐欺機房案件，將函送陳男等3人，並追查詐團上游人員。

張男等6人遭依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌送辦。記者蕭雅娟／攝影
張男等6人遭依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌送辦。記者蕭雅娟／攝影
警方至詐騙集團救援遭拘禁的詐團成員。記者蕭雅娟／攝影
警方至詐騙集團救援遭拘禁的詐團成員。記者蕭雅娟／攝影
張男等6人遭依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌送辦，查扣玩具手槍、手銬、小刀及電擊棒等證物。記者蕭雅娟／攝影
張男等6人遭依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌送辦，查扣玩具手槍、手銬、小刀及電擊棒等證物。記者蕭雅娟／攝影

詐騙集團 竹聯幫

延伸閱讀

母供詐團銀行帳戶不起訴 卻害兒子險被判刑

詐團「假愛情交友」兩頭騙 6旬翁133萬元一個月全不見

板橋警活逮16歲少年車手 成功守住老夫婦559萬積蓄

民眾提升阻詐意識 詐團歪腦筋動到醫院 警方積極宣導

相關新聞

台中港離岸風機驚見男屍 全身曝曬、無致命傷檢將解剖

台中港離岸風場1處風機平台昨驚傳出現1具男性遺體，經海巡隊獲報到場載運回先送殯儀館存放，但男子並無證件目前為無名屍，海巡...

松山偵查隊員辦案竟私下加Line追求酒店妹 被檢舉火速調職

松山警分局偵查隊爆發風紀案件，畢業一年多的蕭姓警員，因偵辦檢察官指揮的詐欺案件，約談中山區某酒店小姐，竟私下加line好...

竹聯仁堂討債5百萬上銬毆打詐團成員 警破詐欺機房救3人

詐騙集團機房李姓老闆疑在外借款500萬元，遲遲未還款，竹聯幫仁堂張姓男子率5人前往李的公司討債，沒想到這公司竟是博弈詐騙...

台南檢調查光電案 再赴市府經發局調資料約詢證人

台南檢調續查前市府經發展局陳凱凌涉貪遭收押，6日前往市府經濟發展局調閱工業區、光電案等相關資料，並約詢3名員工，據指出，...

六軍團3現役軍人集訓外出 被搜出毒咖啡30包速懲列汰

陸軍六軍團所屬北部地區砲指部、裝甲旅部隊的彭姓、翁姓士兵等3人，昨晚開車行經桃園市大溪區介壽路，警方發現形跡可疑攔查，當...

黑幫男偕女友看4D電影 警衝出他慌了…搜出千包毒咖啡

天道盟太陽會幫派分子呂男，涉嫌販毒遭警方鎖定，周一（6日）傍晚，警方趁他與女友在桃園台茂看4D阿凡達電影，持拘票、搜索票...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦