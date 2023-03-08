跟騷法被害人9成女性 警政署宣示持續維護婦女安全
今天是國際婦女節，警政署統計跟蹤騷擾防制法案件，施行半年多發生2084件，被害人9成是女性。警政署說，婦女安全是先進國家進步指標，持續與相關單位推動各項保護措施，致力維護婦女安全。
跟蹤騷擾防制法去年6月1日施行，警政署統計截至今年1月31日，全國受理2084件，其中屬家庭成員或親密關係的家暴案910件，一般關係案1174件。據統計，被害人女性1890人占90.7%，男性194人占9.3%；行為人男性1786人占85.7%，女性196人占9.4%，如網路案件常見性別不詳者102人占4.9%。
警政署長黃明昭今走訪署內單位，向3百多名女性同仁送上健康禮品及玫瑰花，在婦女節表達祝福。警政署說，跟騷法施行以來，警政署專案管制，結合檢察官、社政、衛生、教育、勞動等部門妥善處置，致力保護被害人。
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