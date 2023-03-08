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DNA實驗室成立30年 刑事局：年鑑定案已逾1萬件

中央社／ 台北8日電

警政署刑事局生物科DNA實驗室成立滿30年，刑事局今天表示，從早期2名鑑定人員、年鑑定案260件，迄今已達32人、1萬377件，屢為重大刑案提供關鍵證據，獲署長黃明昭嘉勉。

刑事局刑事鑑識中心發布新聞稿表示，今天三八婦女節適逢刑事局生物科DNA實驗室成立30週年，特別邀請過去的成員回娘家，共同歡慶活動。

生物科DNA實驗室為民國81年時任刑事局長盧毓鈞指示下開始進行籌畫，刑事局說，經選派時任科長黃女恩赴美國康州李昌鈺博士實驗室研習DNA鑑定技術，在人員訓練與儀器設備安裝完成後，於82年3月8日成立全國首個刑事DNA實驗室。

刑事局指出，創設早期篳路藍縷，僅有2名鑑定人員、年鑑定案260件；發展至今已有32名鑑定人員、年鑑定案已達1萬377件。

同時，屢次為重大刑案提供關鍵證據，包含白曉燕命案、苗栗縣老婦人命案、金山女老師命案、基隆女學生姦殺案及成德國小女童姦殺案、雨衣大盜案、台鐵爆炸案、高鐵爆炸案等，後續還有台南之狼、桃園高鐵之狼、東海之狼等數十件性侵案，績效斐然。

刑事局表示，除刑事DNA鑑定工作外，生物科也推動性侵害防治法及去氧核醣核酸採樣條例等法案的立法及修正工作，引進美國性侵害案件跡證採證盒，建置完備的性侵害證物採證送驗鑑定流程，對國內性侵害案件偵辦幫助甚多。

另外，也依法設置被告及犯罪嫌疑人DNA資料庫，截至111年止，DNA資料庫累計建檔總筆數17萬4570筆，主動比對案件證物，提供破案線索。

刑事局說，在精進DNA技術方面，除多次獲得內政部自行研究案優等獎外，更獲得服務品質獎及國家警光獎的肯定。鑑定方法從早期的2組型別，到現在21組型別，30年來都走在國際DNA鑑定技術尖端。

在鑑定品質方面，DNA實驗室在100年通過刑事DNA鑑定與親緣DNA鑑定2項認證，並持續維持認證，確保鑑定品質，成為國際先進刑事DNA實驗室。

刑事局表示，國內近年所發生不幸重大災難事件，包含華航大園、馬公、復興等空難事件和普悠瑪號、太魯閣號列車出軌事故等等，都可看到實驗室人員在現場勘察採證，於實驗室連夜進行DNA鑑定比對，在最快時間內確認罹難者身分，撫平傷痛。

另外，也定期與法務部法醫研究所無名屍資料庫進行比對，推動失蹤人口家屬DNA採樣比對工作，讓失蹤者找到回家的路。

刑事局表示，這30年來DNA實驗室全體人員兢兢業業，秉持盡心盡力、精益求精態度，努力成為與世界各國並駕齊驅的鑑定實驗室，黃明昭也嘉勉積極進取，致力提升鑑定品質。

警政署也透過新聞稿表示，為歡慶國際婦女節，黃明昭今天也到署內各單位向全體300多名女性員工逐一獻上健康禮品和玫瑰花，藉此傳遞祝福，並希望提升國人對於婦女人身安全的關注與重視。

跟蹤騷擾防制法自111年6月1日施行，警政署統計資料顯示，自施行日起至112年1月31日止，全國共受（處）理2084件跟騷案，屬家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件有910件，一般關係的性別暴力跟騷案件則有1174件。

另外，從被害人及行為人性別分析，被害人以女性1890人（90.7%）為大宗，男性則為194人（9.3%）；行為人以男性1786人（85.7%）為大宗，女性計196人（9.4%），性別不詳者（如網路案件）計102人（4.9%）。警方將持續推動及落實各項婦幼保護政策及措施。

DNA 命案

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