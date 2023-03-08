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六軍團3現役軍人集訓外出 警搜出毒咖啡30包涉案

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

陸軍六軍團所屬北部地區砲指部、裝甲旅部隊的彭姓、翁姓士兵等3人，昨晚開車行經桃園市大溪區介壽路，警方發現形跡可疑攔查，當場查獲約30包毒咖啡包，警方今天依違反毒品危害防制條例罪嫌究辦及向上追查毒品來源。

針對現役軍人持有毒咖啡包涉案，陸軍第六軍團表示，轄屬3名士兵集中受訓中，昨天外出遭警方查獲持有不明毒品咖啡包，軍方全力配合偵辦，並將依「刑懲併行」原則速懲列汰。

警方表示，彭姓、翁姓現役軍人3人，經調查隸屬北部地區某砲指部及裝甲旅部隊，3人開車行經大溪區，警方臨檢盤查發現異狀，進一步在車上搜出大約30包毒咖啡包，3人承認持有、否認販賣毒品，警訊後將3人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

第六軍團表示，轄屬3名士兵集中受訓中，遭警方查獲持有不明毒品咖啡包，軍方全力配合檢調偵辦及刑懲併行原則速懲列汰，並將加單位反毒教育宣導及安全檢查，維護部隊純淨安全。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陸軍六軍團所屬北部地區部隊士兵3人集訓中外出，大溪警方查獲持有毒咖啡包。記者曾增勳／攝影
陸軍六軍團所屬北部地區部隊士兵3人集訓中外出，大溪警方查獲持有毒咖啡包。記者曾增勳／攝影

毒品 咖啡 反毒

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