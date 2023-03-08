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黑幫男偕女友看4D電影 警衝出他慌了 ...搜出千包毒咖啡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

天道盟太陽會幫派分子呂男，涉嫌販毒遭警方鎖定，周一（6日）傍晚，警方趁他與女友在桃園台茂看4D阿凡達電影，持拘票、搜索票尾後衝進當場逮捕，另在其車後車廂搜扣千包毒咖啡及其他毒品，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。

經調查，呂姓男子（23歲）為天道盟太陽會成員，平日無業的他，日前遭人檢舉販毒，新莊警方跟蹤多日蒐證齊備，於周一（6日）下午，持拘票、搜索票到呂男位於桃園市八德區租處埋伏逮人，見呂男開車外出，眾警尾後跟去。

不久，呂男車抵桃園台茂廣場購物中心，他與女友步出車外，隨後前往電影院看電影。約莫傍晚5時30分左右，眾警衝入電影院，呂男驚見以為仇家上門，當場從椅子跳起，隨後被便衣刑警團圍，經表明身分，呂男倒抽口氣乖乖認逮，並在其身上查扣彩虹煙5袋（毛重132.5公克）、3包毒咖啡包（Masa樣式，毛重18公克）、。

另附帶搜索呂男座車，於後車箱查獲1006包毒咖啡包（總毛重4.04公斤）、卡西酮原料4包（毛重1.1克）及其他樣式毒品咖啡包2包（毛重9.4公克）。一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

天道盟太陽會幫派分子呂男販毒，警方跟監趁他看電影逮人，並查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
天道盟太陽會幫派分子呂男販毒，警方跟監趁他看電影逮人，並查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
天道盟太陽會幫派分子呂男販毒，警方跟監趁他看電影逮人，並查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
天道盟太陽會幫派分子呂男販毒，警方跟監趁他看電影逮人，並查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
天道盟太陽會幫派分子呂男販毒，警方跟監趁他看電影逮人，並查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝
天道盟太陽會幫派分子呂男販毒，警方跟監趁他看電影逮人，並查扣毒品。記者曾伯愷／翻攝

毒品 咖啡 電影

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