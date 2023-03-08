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明仁會辣妹迎賓 北市警：不容黑幫挑戰公權力

中央社／ 台北8日電

竹聯幫仁堂明仁會6日在台北萬豪酒店辦春酒，現場逾百名旗袍辣妹迎賓畫面在網路上流傳惹議。北市警方今天強調，絕不容許黑幫組織有挑戰公權力行為，會強力打擊以維治安平穩。

明仁會近來涉及多起治安事件，被警政署列為掃黑打擊重點，6日晚間在台北萬豪酒店舉辦春酒，近千人參加，北市警也出動約百名警力到場臨檢、強勢執法和蒐證，現場盤查約900餘人，查獲因過失傷害案遭通緝犯1人、違法無故攜帶刀械1人和未成年者4人。

三立新聞網今天報導，由於五星級飯店禁止警方上樓，外界難以得知當晚春酒活動情形，但有人卻將百餘名旗袍辣妹迎賓影片上傳網路，被外界視為是公然挑釁警方。

對此，轄區警方、台北市警察局中山分局副分局長余永廉今天對媒體說明，日前接獲情資有幫派組合於6日晚間6時許在轄內舉辦員工餐會，為防止不法分子趁機滋事，立即規劃專案勤務針對活動全程監控。

余永廉指出，當天活動過程中，飯店業者允諾幫派組合在1樓大門前安排女侍列隊迎賓，分局長陳金城現場聽聞後不解業者為何消極配合黑幫囂張作為，陳金城當場警告業者若一再消極配合，將封鎖飯店週邊區域強勢執法。

他強調，中山分局絕不容許黑幫組織有挑戰公權力行為，並會強力打擊，以維護北市治安平穩。

北市 酒店 幫派 竹聯幫 明仁會

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