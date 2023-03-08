何時開槍？要不要追車？北市警與檢方、美警交流經驗

台北市文山二警分局為精進執勤技巧及毒品偵防問題相關知識，邀請台北地檢署檢察官林達傳授偵辦技巧與經驗分享，同時邀請美國紐約市警察局警官葉玉輝到分局分享他在紐約從警與執勤經驗。

林達在這次的演講中，講授警械使用條例新修訂部分，包含增加警械使用彈性、設置「警械使用調查小組」、使用警械賠償適用國家賠償法及使用槍械逕行射擊時機明確化，並舉實際案例讓在座警察了解修法原因及修法後所保障的權益。

在場警方反映熱烈，紛紛詢問用槍時機及追車問題，林達表示，警察被車輛衝撞而開槍，符合警械使用條例規定，但如果犯嫌只為逃離現場，則不能為使車輛停止而對其開槍，開槍時機應以有警察或民眾生命、身體受到危害時考慮。

另外是否追車，也要衡量比例原則，如果民眾因交通違規或攔查不停，應避免追車，製單開罰即可，但如果是犯有重罪的犯嫌，應在確保自身安全情況下追車，將犯嫌逮捕到案。

美國警官葉玉輝，任職紐約市警察局近20年，曾在紐約市治安複雜的布魯克林區及曼哈頓區工作，有相當多的實務經驗，他分享執勤時，應預想會發生的情況，避免在事故發生時來不及反應，就算只是取締交通違規，仍要注意民眾的神情、動作。