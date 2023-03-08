快訊

經典賽懶人包／中華隊今晚首戰巴拿馬！A組戰情最激烈 完整賽事資訊看這裡

怕被笑？學測錄取分數低不選興趣科系 台大生悲慘休學

抽毒菸駕車紅線違停 台南3男遭逮送辦

中央社／ 台南8日電

台南3名男子在KTV徹夜歡唱，今天清晨駕車返家時，紅線違規停車影響後方上班車輛通行，卻又在車中吸食毒菸，當場被警方攔查，且搜出K他命及毒品咖啡包，依法送辦。

台南市警局第二分局警員告訴中央社記者，21歲吳姓及李姓、23歲吳姓等3名男子，今天清晨7時許駕車在台南市中西區民生路違規紅線停車時，在車中聊天吸菸，卻滿身毒味，當場遭攔查。

警方指出，其中，李男受檢拿出身上物品後，員警拍搜發現褲子暗袋鼓起可疑東西，李男雖否認，但仍被搜出2包K他命及5包毒品咖啡包，車上3男尿液都出現毒品反應。

警方調查，李男等3人在台南市區KTV徹夜歡唱，清晨準備開車返回永康區住處，因紅線違停影響後方上班車輛通行，才被警方盤檢。警方訊後依毒品罪嫌送辦。

毒品 台南 咖啡

延伸閱讀

男女遇警裝睡遲不開車門 警隔窗發現毒品強力執法

日媒：57歲台男涉夾帶毒品闖關 遭日警逮捕

影／馬祖官兵缺糧缺肉吃罐頭 金門士兵KTV酒後幹架

前妻KTV抓姦？ 陳冠霖忍無可忍還原真相：放過我！

相關新聞

170名旗袍辣妹站五星酒店大門迎賓 竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長霸氣趕人

竹聯幫仁堂明仁會6日晚上在台北市大直萬豪酒店舉辦春酒，轄區中山警分局部屬逾百名警力攔檢、維安全程監控，其中黑幫原本請來1...

竹聯幫明仁會春酒百名辣妹迎賓 立委直呼黑道太囂張

竹聯幫明仁會日前在萬豪酒店舉辦春酒，不但包下5樓宴會廳，還找來逾150名旗袍辣妹，有人將辣妹迎賓影片上傳抖音，公然挑釁警...

黑幫男偕女友看4D電影 警衝出他慌了 ...搜出千包毒咖啡

天道盟太陽會幫派分子呂男，涉嫌販毒遭警方鎖定，周一（6日）傍晚，警方趁他與女友在桃園台茂看4D阿凡達電影，持拘票、搜索票...

初選遭冒名半夜電話騷擾住戶 郭貞慧報警查髒手

台南市政府觀旅局前局長郭貞慧辭官投入民進黨台南市第一選區立委初選，近日發現遭特定人士冒名半夜打電話拜票騷擾住戶，郭陣營昨...

何時開槍？要不要追車？北市警與檢方、美警交流經驗

台北市文山二警分局為精進執勤技巧及毒品偵防問題相關知識，邀請台北地檢署檢察官林達傳授偵辦技巧與經驗分享，同時邀請美國紐約...

男女遇警裝睡遲不開車門 警隔窗發現毒品強力執法

高雄警方發現1輛轎車在醫院旁違規停車，察覺1對男女正在車內睡覺，敲醒他們，但2人驚見車外有員警，遲遲不願下車，員警喝斥他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦