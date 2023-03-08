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170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

男女遇警裝睡遲不開車門 警隔窗發現毒品強力執法

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄警方發現1輛轎車在醫院旁違規停車，察覺1對男女正在車內睡覺，敲醒他們，但2人驚見車外有員警，遲遲不願下車，員警喝斥他們，他們才開門下車。警方查出車內有毒品吸食器，並發現其中蔡姓女子正通緝中，身上還在毒品，立即逮捕他們，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，3月6日上午9時40分許，高雄市警新興分局員警在大同醫院旁，見張姓男子（23歲）將黑色轎車逆向違停在復康巴士專用停車格，員警上前要開罰單，探頭發現張與蔡姓女子（33歲）在車內睡覺，便敲車窗叫醒他們。張、蔡2人見車外敲窗的員警，還「裝睡」不願下車。

員警隔窗發現車內置杯架處竟有1組毒品吸食器，喝令他們下車，2人驚慌才下車受檢。警方查蔡女的身分，發現她涉毒品案去年3月由橋頭地檢署發布通緝，而且在她的提包，另搜出5包毒品咖啡包和2包K他命，逮捕2人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

男女遇警裝睡遲不開車門，警隔窗發現毒品硬起來。記者林保光／翻攝
男女遇警裝睡遲不開車門，警隔窗發現毒品硬起來。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 反毒 高雄市

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