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170名旗袍辣妹站五星酒店大門迎賓 竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長霸氣趕人
竹聯幫仁堂明仁會6日晚上在台北市大直萬豪酒店舉辦春酒，轄區中山警分局部屬逾百名警力攔檢、維安全程監控，其中黑幫原本請來170名旗袍辣妹，安排站在酒店大門口迎賓，請飯店也答應此事，中山警分局長陳金城得知後，霸氣警告飯店業者「他們站出來，我一定翻臉！」強調若業者消極配合黑幫囂張行為，將封鎖飯店周邊強勢執法，辣妹們才退回飯店內。
中山分局長陳金城今早證實，當時對飯店人員講話「有點大聲」，但他明確表達警方立場，「如你們如此消極配合黑幫囂張行為，我一定翻臉！」
陳金城表示，五星飯店警方執法有所受限，但也不能消極配合黑幫囂張行為，故當場警告飯店，如一再消極配合，將封鎖該飯店周邊區域，強勢執法！
明仁會在萬豪酒店席開85桌，停滿多輛豪車、近千人到場參與，170名旗袍辣妹原本請來站在1樓大廳，宛如就像走星光大道，讓人員魚貫而入，氣勢囂張。
中山分局指出，飯店業者原本允諾幫派在大門列隊迎賓，分局長得知後不解飯店為何消極配合黑幫，才會警告業者若一再消極配合，將封鎖飯店周邊區域，強勢執法。分局強調，絕不容許黑幫組織有任何挑戰公權力行為，必強力打擊維持北市治安平穩。
當日警方與業者溝通後，旗袍辣妹退縮至電梯口與5樓會場，警方共計盤查9百多人，攔檢4名未成年依法帶回勤務處所通知監護人，也查獲1名過失傷害案通緝犯、1人無故攜帶折疊刀違反社會秩序維護法。
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