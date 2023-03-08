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影／欠賭債射破淡海輕軌站玻璃洩憤 嫌犯將被求償數十萬
新北市淡海輕軌沿線昨天共有6個輕軌站和公車站的玻璃帷幕被鋼珠彈擊碎，39歲許姓嫌犯昨晚被捕，稱因積欠賭債、高利貸，才會拿強力彈弓射玻璃發洩，但新北市政府已表示會提告求償，他除了毀損刑責，債務恐怕還要再增加數十萬元。
警方昨晚8時許，循線至板橋區重慶路附近停車場逮捕許嫌，並在他的車上查獲強力彈弓和近百顆10釐米鋼珠彈，這種組合殺傷力強大。
許嫌初步供稱自己是用私家車非法營業的白牌計程車司機，因欠賭債向銀行、地下錢莊借款，被高額利息壓得喘不過氣，昨天凌晨開車載客到淡水，返程途中拿彈弓射擊玻璃帷幕洩憤，只有1人犯案。
但警方難以置信他能一邊開車，還用雙手拉弓射擊，昨晚「夜間停止詢問」，今天上午才會製作筆錄再詳細調查。不過昨天案發之後，市政府交通局、淡水區公所、新北捷運公司均表示，會針對6個站被破壞的安全膠合玻璃向嫌犯提告求償，許嫌的債務恐怕還要再加數十萬元。
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