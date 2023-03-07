抓到了！淡水鋼彈怪客落網 凶器竟然不是手槍

新北市淡水區今天上午8時許，陸續發現淡海輕軌沿線3個輕軌車站和3個公車站的玻璃帷幕被鋼彈擊中龜裂，警方今晚8時許循線至板橋區逮到嫌犯39歲許姓男子，從他車上查到彈弓和鋼珠，並非一開始懷疑的空氣手槍。

淡水警分局偵查隊長王凱文說明，專案小組在案發後擴大調閱監視器，鎖定1車、至少1人涉有重嫌，根據車號鎖定住在新北市板橋區的許姓男子，向檢察官聲請拘票、開始追查許男行蹤，晚間8時許在板橋區重慶路某停車場逮到人。

由於輕軌站玻璃均呈現蜘蛛網狀大面積龜裂，但未貫穿，警方一度研判疑是空氣手槍射擊鋼珠彈造成，但是鑑識小組在新市一路站的地上採證到1枚10釐米鋼珠彈，並非空氣手槍常見的6釐米口徑。後來員警在許嫌的車上搜出1把彈弓、1包10釐米鋼珠彈近50顆，才發現凶器是彈弓。