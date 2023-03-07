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抓到了！淡水鋼彈怪客落網 凶器竟然不是手槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區今天上午8時許，陸續發現淡海輕軌沿線3個輕軌車站和3個公車站的玻璃帷幕被鋼彈擊中龜裂，警方今晚8時許循線至板橋區逮到嫌犯39歲許姓男子，從他車上查到彈弓和鋼珠，並非一開始懷疑的空氣手槍。

淡水警分局偵查隊長王凱文說明，專案小組在案發後擴大調閱監視器，鎖定1車、至少1人涉有重嫌，根據車號鎖定住在新北市板橋區的許姓男子，向檢察官聲請拘票、開始追查許男行蹤，晚間8時許在板橋區重慶路某停車場逮到人。

由於輕軌站玻璃均呈現蜘蛛網狀大面積龜裂，但未貫穿，警方一度研判疑是空氣手槍射擊鋼珠彈造成，但是鑑識小組在新市一路站的地上採證到1枚10釐米鋼珠彈，並非空氣手槍常見的6釐米口徑。後來員警在許嫌的車上搜出1把彈弓、1包10釐米鋼珠彈近50顆，才發現凶器是彈弓。

許嫌坦承是他射破淡海輕軌沿線各站玻璃、聲稱只有1人犯案，警方難以置信1人開車還能在車輛行進間雙手拉弓射擊，目前人剛帶回淡水警分局，正在詢問調查中。全案將依毀損罪嫌移送士林地檢署，將進一步釐清犯案動機與共犯人數。

淡海「輕軌濱海義山站」公車候車亭玻璃破裂，警方前往鑑識採證。記者林昭彰／翻攝
淡海「輕軌濱海義山站」公車候車亭玻璃破裂，警方前往鑑識採證。記者林昭彰／翻攝
警方在許嫌車上搜出彈弓和鋼珠彈，並非剛開始懷疑的空氣手槍。記者林昭彰／翻攝
警方在許嫌車上搜出彈弓和鋼珠彈，並非剛開始懷疑的空氣手槍。記者林昭彰／翻攝
警方今晚8時許在板橋區逮捕許姓男子，他坦承用鋼珠彈射破淡海輕軌沿線各站玻璃。記者林昭彰／翻攝
警方今晚8時許在板橋區逮捕許姓男子，他坦承用鋼珠彈射破淡海輕軌沿線各站玻璃。記者林昭彰／翻攝
警方在輕軌車站地上找到1枚10釐米鋼珠彈。記者林昭彰／翻攝
警方在輕軌車站地上找到1枚10釐米鋼珠彈。記者林昭彰／翻攝
淡海輕軌沿線的「甜水郡社區」公車候車亭玻璃也被射破。記者林昭彰／翻攝
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淡海輕軌 淡水

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