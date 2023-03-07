快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

淡海輕軌與公車站疑遭鋼珠彈射擊 警鎖定涉案車輛

中央社／ 新北7日電

新北淡水的3處淡海輕軌站體與3處公車候車亭今天被人發現玻璃碎裂，警方調查，疑似是有人持空氣槍射擊鋼珠彈，目前已鎖定涉案人身分，全力追緝；輕軌與公車載客不受影響。

新北市政府警察局淡水分局今天上午8時許接獲淡海輕軌站務人員通報，指在進行列車巡檢時，發現淡海輕軌竿蓁林站、新市一路站、淡金北新站共3站玻璃遭人破壞，呈現蜘蛛網狀，警方到場調查，發現疑似是遭空氣槍射擊的鋼珠彈破壞。

淡水警方請各轄區派出所擴大清查，發現輕軌濱海義山站、米粉寮與甜水郡3處公車站候車亭玻璃也疑似遭鋼珠彈射擊，研判是同一人馬所為。

警方隨即調閱監視器鎖定一輛涉有重嫌的車輛，且已鎖定涉案人身分，將盡速追緝到案。

新北大眾捷運股份有限公司表示，由於事發處都在站體靠外側位置，載客不受影響，目前已完成玻璃破裂鑑識，並提供錄像影帶供警方追查，等警方採證結束後，將先修復，維護乘客安全；如果警方逮捕犯嫌，也會提告求償。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽表示，公車載客不受影響，且由於候車亭是採安全設計的膠合玻璃，遇到爆裂時不會整片碎裂，而是呈蜘蛛網狀，現場已用封鎖線圍起來，民眾暫不需擔心割傷等危害；新北市淡水區長巫宗仁說，會請廠商儘快敲除碎裂玻璃，後續維修部分也已排定工期，會儘速維修，也會向犯嫌求償。呼籲應愛護公物，不要肆意進行破壞。

淡海輕軌 淡水

延伸閱讀

影／新北出現鋼彈怪客 淡海輕軌沿線6站被開槍

新北淡海輕軌多站連續被鋼彈射破玻璃 警方已鎖定涉案車輛

七旬翁派出所旁公車站昏倒失去心跳 員警CPR救回一命

民怨淡水塞爆「卡2小時才下關渡橋」…網曝可能原因 警民疏導交通

相關新聞

新長發88號外海翻覆1死6失蹤 比對遺體為台籍船長非印尼移工

新北市深澳籍漁船新長發88號1死6失蹤案，昨天尋獲一遺體送基隆，原以為是印尼籍移工，基隆市警局比對出爐，基隆區漁會也確認...

「松山之亂」懲戒法院開庭 林志誠指這2警沒還他公道

台北市警松山分局中崙派出所前年4月遭黑衣人闖入砸電腦，通報、管控、調查機制失能，甚至還上演「言和」戲碼，「松山之亂」重創...

陳信瑜日常吃穿、生活用品報公帳明細全揭露 註記全造假

台北市前勞動局長陳信瑜7度涉嫌不實核銷首長特別費，金額共2萬2656元，今遭台北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。檢方查出，...

駐唱女歌手控金曲歌王荒山亮性侵 他否認反控被勒索

桃園一名駐唱女歌手向媒體爆料，去年（2022年）11月在新北市林口區一處錄音室內，遭「台語金曲歌王」荒山亮性侵，事後還匯...

影／新北出現鋼彈怪客 淡海輕軌沿線6站被開槍

新北市淡水區出現鋼珠彈槍手，針對淡海輕軌沿線各站連續開槍，警方今天上午獲報之後展開清查，已知有3個輕軌車站和3個公車站的...

台灣漁船翻覆尋獲遺體 海委會證實台籍船長罹難

台灣籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，已尋獲一具遺體並載回基隆港。海洋委員會主委管碧玲今天在立法院備詢前受訪證實，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦