淡海輕軌與公車站疑遭鋼珠彈射擊 警鎖定涉案車輛

新北淡水的3處淡海輕軌站體與3處公車候車亭今天被人發現玻璃碎裂，警方調查，疑似是有人持空氣槍射擊鋼珠彈，目前已鎖定涉案人身分，全力追緝；輕軌與公車載客不受影響。

新北市政府警察局淡水分局今天上午8時許接獲淡海輕軌站務人員通報，指在進行列車巡檢時，發現淡海輕軌竿蓁林站、新市一路站、淡金北新站共3站玻璃遭人破壞，呈現蜘蛛網狀，警方到場調查，發現疑似是遭空氣槍射擊的鋼珠彈破壞。

淡水警方請各轄區派出所擴大清查，發現輕軌濱海義山站、米粉寮與甜水郡3處公車站候車亭玻璃也疑似遭鋼珠彈射擊，研判是同一人馬所為。

警方隨即調閱監視器鎖定一輛涉有重嫌的車輛，且已鎖定涉案人身分，將盡速追緝到案。

新北大眾捷運股份有限公司表示，由於事發處都在站體靠外側位置，載客不受影響，目前已完成玻璃破裂鑑識，並提供錄像影帶供警方追查，等警方採證結束後，將先修復，維護乘客安全；如果警方逮捕犯嫌，也會提告求償。

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽表示，公車載客不受影響，且由於候車亭是採安全設計的膠合玻璃，遇到爆裂時不會整片碎裂，而是呈蜘蛛網狀，現場已用封鎖線圍起來，民眾暫不需擔心割傷等危害；新北市淡水區長巫宗仁說，會請廠商儘快敲除碎裂玻璃，後續維修部分也已排定工期，會儘速維修，也會向犯嫌求償。呼籲應愛護公物，不要肆意進行破壞。