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影／新北出現鋼彈怪客 淡海輕軌沿線6站被開槍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區出現鋼珠彈槍手，針對淡海輕軌沿線各站連續開槍，警方今天上午獲報之後展開清查，已知有3個輕軌車站和3個公車站的玻璃被射破，擴大調閱監視器發現槍手是在凌晨3時許犯案，目前鎖定1車1人追緝中。

淡水警分局偵查隊長王凱文說明，警方今天最早是在上午8時37分接獲輕軌站務人員通報，指稱「竿蓁林站」手扶梯旁玻璃破裂，疑似有彈孔，請求警方協助，中山路派出所員警隨即前往查看。

過沒多久，又有民眾通報，相距甚遠的「輕軌濱海義山站」公車候車亭玻璃破裂，水碓派出所派員前往，亦找到2個彈著點。淡水警分局認為兩案應有關聯，派偵查隊鑑識人員採證，發現疑是鋼珠彈射擊造成玻璃大面積龜裂，但未貫穿。

緊接著由派出所擴大清查，包括「竿蓁林站」、「淡金北新站」、「新市一路站」，共3個輕軌車站玻璃碎裂，另有3個公車候車亭情況類似，分別是「輕軌濱海義山站」、「甜水郡社區」、「米粉寮」，每站被開1至2槍不等。

這些車站多在淡金路、濱海路沿線，唯獨「米粉寮」在中山北路二段、新春街口。專案小組擴大調閱各站周邊監視器，從清晨往深夜回溯，發現1輛淺色轎車自凌晨3時許，先後經過各站之後，車站玻璃隨即有發白霧化碎裂跡象，警方目前鎖定1車這少1人涉案，已著手追緝。

淡海輕軌沿線共有3個輕軌車站和3個公車站的玻璃被鋼珠彈射破。圖／翻攝新北捷運公司網站
淡海輕軌沿線共有3個輕軌車站和3個公車站的玻璃被鋼珠彈射破。圖／翻攝新北捷運公司網站
「米粉寮」是唯一不在淡海輕軌路線上的公車站，候車亭玻璃也被鋼珠彈射破。記者林昭彰／翻攝
「米粉寮」是唯一不在淡海輕軌路線上的公車站，候車亭玻璃也被鋼珠彈射破。記者林昭彰／翻攝
淡海輕軌沿線的「甜水郡社區」公車候車亭玻璃也被射破。記者林昭彰／翻攝
淡海輕軌沿線的「甜水郡社區」公車候車亭玻璃也被射破。記者林昭彰／翻攝
淡海輕軌「竿蓁林站」手扶梯旁玻璃破裂，疑似有彈孔。記者林昭彰／翻攝
淡海輕軌「竿蓁林站」手扶梯旁玻璃破裂，疑似有彈孔。記者林昭彰／翻攝
淡海輕軌「淡金北新站」電梯玻璃疑遭鋼珠彈射破 。記者林昭彰／翻攝
淡海輕軌「淡金北新站」電梯玻璃疑遭鋼珠彈射破 。記者林昭彰／翻攝
1輛淺色轎車凌晨3時許經過「甜水郡社區」公車站，候車亭玻璃隨即有發白霧化碎裂跡象，該車疑為開槍嫌犯。記者林昭彰／翻攝
1輛淺色轎車凌晨3時許經過「甜水郡社區」公車站，候車亭玻璃隨即有發白霧化碎裂跡象，該車疑為開槍嫌犯。記者林昭彰／翻攝
淡海「輕軌濱海義山站」公車候車亭玻璃破裂，警方前往鑑識採證。記者林昭彰／翻攝
淡海「輕軌濱海義山站」公車候車亭玻璃破裂，警方前往鑑識採證。記者林昭彰／翻攝

淡海輕軌 淡水 公車

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