影／新北出現鋼彈怪客 淡海輕軌沿線6站被開槍

新北市淡水區出現鋼珠彈槍手，針對淡海輕軌沿線各站連續開槍，警方今天上午獲報之後展開清查，已知有3個輕軌車站和3個公車站的玻璃被射破，擴大調閱監視器發現槍手是在凌晨3時許犯案，目前鎖定1車1人追緝中。

淡水警分局偵查隊長王凱文說明，警方今天最早是在上午8時37分接獲輕軌站務人員通報，指稱「竿蓁林站」手扶梯旁玻璃破裂，疑似有彈孔，請求警方協助，中山路派出所員警隨即前往查看。

過沒多久，又有民眾通報，相距甚遠的「輕軌濱海義山站」公車候車亭玻璃破裂，水碓派出所派員前往，亦找到2個彈著點。淡水警分局認為兩案應有關聯，派偵查隊鑑識人員採證，發現疑是鋼珠彈射擊造成玻璃大面積龜裂，但未貫穿。

緊接著由派出所擴大清查，包括「竿蓁林站」、「淡金北新站」、「新市一路站」，共3個輕軌車站玻璃碎裂，另有3個公車候車亭情況類似，分別是「輕軌濱海義山站」、「甜水郡社區」、「米粉寮」，每站被開1至2槍不等。