台灣漁船翻覆尋獲遺體 海委會證實台籍船長罹難

台灣籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，已尋獲一具遺體並載回基隆港。海洋委員會主委管碧玲今天在立法院備詢前受訪證實，經過相驗，確認該遺體是台籍船長。

新北市深澳籍漁船「新長發88號」前往日本石垣島北方海域作業自外翻覆，1名台籍船長及6名印尼籍船員失聯。

管碧玲昨天透過臉書指出，日方潛水人員5日在水下搜尋生還者無所獲後，昨天再派水下作業人員於船艙搜尋，結果國搜中心通報尋獲1具大體，已聯繫海巡署「連江艦」接駁大體，日方與我方海巡、互助的漁船，仍在持續搜尋中。