快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

台灣漁船翻覆尋獲遺體 海委會證實台籍船長罹難

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

台灣籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，已尋獲一具遺體並載回基隆港。海洋委員會主委管碧玲今天在立法院備詢前受訪證實，經過相驗，確認該遺體是台籍船長。

新北市深澳籍漁船「新長發88號」前往日本石垣島北方海域作業自外翻覆，1名台籍船長及6名印尼籍船員失聯。

管碧玲昨天透過臉書指出，日方潛水人員5日在水下搜尋生還者無所獲後，昨天再派水下作業人員於船艙搜尋，結果國搜中心通報尋獲1具大體，已聯繫海巡署「連江艦」接駁大體，日方與我方海巡、互助的漁船，仍在持續搜尋中。

管碧玲今下午赴立法院備詢前受訪表示，當初尋獲遺體時，因為在身上找到印尼船員的證件，初步判斷是印尼籍船員；遺體運回台灣相驗指紋後，確認是台籍船長。這是非常不幸的消息，後續作為將循程序進行，仍不放棄任何希望，持續搜尋救援中。

海洋委員會主委管碧玲今出席行政院會後記者會。圖／行政院提供
海洋委員會主委管碧玲今出席行政院會後記者會。圖／行政院提供

管碧玲 印尼

延伸閱讀

海委會證實 新長發88號台籍船長已罹難

2遠洋漁船失聯32人生死未卜 海委會主委管碧玲：未放棄搜救

國民黨團要把羅致政送紀律委員會 民進黨團說只能尊重

基隆戰四接／管碧玲：補助550萬做四接海域生態調查

相關新聞

新長發88號外海翻覆1死6失蹤 比對遺體為台籍船長非印尼移工

新北市深澳籍漁船新長發88號1死6失蹤案，昨天尋獲一遺體送基隆，原以為是印尼籍移工，基隆市警局比對出爐，基隆區漁會也確認...

「松山之亂」懲戒法院開庭 林志誠指這2警沒還他公道

台北市警松山分局中崙派出所前年4月遭黑衣人闖入砸電腦，通報、管控、調查機制失能，甚至還上演「言和」戲碼，「松山之亂」重創...

陳信瑜日常吃穿、生活用品報公帳明細全揭露 註記全造假

台北市前勞動局長陳信瑜7度涉嫌不實核銷首長特別費，金額共2萬2656元，今遭台北地檢署依違反貪汙治罪條例起訴。檢方查出，...

駐唱女歌手控金曲歌王荒山亮性侵 他否認反控被勒索

桃園一名駐唱女歌手向媒體爆料，去年（2022年）11月在新北市林口區一處錄音室內，遭「台語金曲歌王」荒山亮性侵，事後還匯...

影／新北出現鋼彈怪客 淡海輕軌沿線6站被開槍

新北市淡水區出現鋼珠彈槍手，針對淡海輕軌沿線各站連續開槍，警方今天上午獲報之後展開清查，已知有3個輕軌車站和3個公車站的...

台灣漁船翻覆尋獲遺體 海委會證實台籍船長罹難

台灣籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，已尋獲一具遺體並載回基隆港。海洋委員會主委管碧玲今天在立法院備詢前受訪證實，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦