台灣漁船翻覆尋獲遺體 海委會證實台籍船長罹難
台灣籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，已尋獲一具遺體並載回基隆港。海洋委員會主委管碧玲今天在立法院備詢前受訪證實，經過相驗，確認該遺體是台籍船長。
新北市深澳籍漁船「新長發88號」前往日本石垣島北方海域作業自外翻覆，1名台籍船長及6名印尼籍船員失聯。
管碧玲昨天透過臉書指出，日方潛水人員5日在水下搜尋生還者無所獲後，昨天再派水下作業人員於船艙搜尋，結果國搜中心通報尋獲1具大體，已聯繫海巡署「連江艦」接駁大體，日方與我方海巡、互助的漁船，仍在持續搜尋中。
管碧玲今下午赴立法院備詢前受訪表示，當初尋獲遺體時，因為在身上找到印尼船員的證件，初步判斷是印尼籍船員；遺體運回台灣相驗指紋後，確認是台籍船長。這是非常不幸的消息，後續作為將循程序進行，仍不放棄任何希望，持續搜尋救援中。
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