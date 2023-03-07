海委會證實 新長發88號台籍船長已罹難
台灣籍漁船「新長發88號」在釣魚台海域翻覆，已尋獲一具遺體並載回基隆港。海委會主委管碧玲今天表示，經過相驗，確認該遺體屬於台籍船長。
台灣籍漁船「新長發88號」5日在釣魚台海域翻覆，1名台籍船長及6名印尼籍船員失聯。日方已尋獲1具遺體，初步判斷是船上的印尼籍船員，遺體6日已載回基隆港。
管碧玲今天下午在列席立法院總質詢前接受媒體聯訪時證實，該遺體是台籍船長。管碧玲表示，當初尋獲遺體時，因為在身上找到印尼船員的證件，所以初步判斷是印尼籍船員，但是遺體運回台灣相驗後，驗了指紋，確認是台籍船長。
管碧玲說，這是非常不幸的消息，相關後續作為都正在循程序在進行，目前還是不放棄任何希望，持續搜尋救援中。
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