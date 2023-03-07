夫妻害死3個月男嬰拋屍隱瞞 生第2個仍繼續虐待

桃園一對周姓夫妻2020年7因爭吵發生肢體衝突，不慎害死周妻抱在懷裡的3個月大長子，因擔心東窗事發牽連2歲大長女被安置，竟聯手脫光長子身上衣物，用垃圾袋打包帶到台北陽明山拋屍，全案直至周妻向警方自首，全案才曝光。

桃園地檢署調查，周姓夫妻不僅害死長子，次子出生不久後，也因哭鬧被2人餵食大人的鎮靜劑，並用口水巾、絲襪等物塞嘴矇眼，只留鼻子一個小孔呼吸，而且每天只有早晚2餐喝奶，導致次子嚴重營養不良，被救出時已奄奄一息，有永久性腦損傷，最後依過失致死、遺棄屍體、妨害幼童發育等罪起訴夫妻2人。

檢警調查，周姓夫妻原本居住在新北板橋，前年7月某晚發生爭吵時，周男不顧周妻手中還抱有3個月大的長子，出手拉扯周妻，甚至將人推倒在床，導致長子受牽連，不久便全身癱軟死亡。夫妻2人為免東窗事發及2歲大的長女被安置，於是用垃圾袋打包屍體，租車載至陽明山竹子湖一帶，脫光衣服拋置山谷，造成屍體至今下落不明。

後來，周姓夫妻搬到桃園蘆竹居住，並於去年3月生下次子，但2人仍未好好照顧，不但一天只餵食2餐，為了防止哭鬧，還硬塞周男平時吃的鎮靜劑，並用口水巾塞嘴、襪子毛巾矇眼，並用童軍繩固定頭部防止窒息，只有餵奶時才會卸掉毛巾等物。

夫妻2人的長女與次子因未受妥善照顧，長期營養不良，生長發展嚴重遲緩，次子甚至因為呼吸困難，早成嚴重腦損傷，全案直到去年7月周妻見周男動手打次子才報警自首犯行。

偵訊時，周妻表示，周男認為7個月大的次子眼神挑釁，就不斷搧次子巴掌，導致次子雙頰紅腫，因為擔心次子落得跟長子一樣的下場，良心不安，才會報警。此外，周妻也指控周男曾將長子抓起來扔，但周男否認，並指周妻是自己跌坐在床，雙方各執一詞。

由於周男否認抓起長子一事通過測謊，又無其他證據證明周男有殺人意圖，檢方最後是以過失致死和遺棄屍體罪起訴夫妻2人，虐待次子則起訴妨害幼童發展罪。

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