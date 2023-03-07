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影／熟女茶商台中販毒 隨身帶鸚鵡當眼線仍栽了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在去年初偵辦一起毒品案時，向上溯源發現，從事賣茶生意的劉姓女子涉嫌販毒，除以賣茶掩護犯行外，還在交易時，隨身攜帶一隻金剛鸚鵡，被辦案人員形容像「虎克船長」，全案去年6月收網抓人，檢方近日偵結起訴。

台中市刑大偵二隊在去年3、4月間，偵辦一起毒品案向上溯源，查出劉姓女子（45歲）與男友住在北區，除了販售茶葉生意外，也涉嫌利用賣茶當掩護，販售一、二級毒品，辦案人員蒐證時發現，劉女在交易時，還會隨身攜帶鸚鵡，以當作眼線，如有陌生人靠近，鸚鵡則會警覺、鳴叫。

劉女也利用包裝茶葉封口袋，用來藏放毒品，以在大街上交易時，掩人耳目，警方經過連月埋伏跟監後，在去年6月間，確認劉女從台北向上手取得毒品後，在台中市區截車抓人，當場查獲海洛因3.1公克、安非他命65公克、電子磅秤、封口機、茶葉分裝袋、真空包裝機、行動電話5支、現金2.85萬元等贓證物。

劉女在警詢時承認涉案，但堅持不提供上手，全案依毒品罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，警方原欲利用劉女遭羈押的機會，數度借提劉女，希望劉女態度能軟化，交出毒品上手，但劉女口風很緊，堅不吐實，全案在近日由檢方依毒品危害防制條例罪起訴。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

台中市劉姓女子利用販售茶葉當掩護，從事販毒不法，警方去年6月收網抓人，查扣涉案毒品、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子利用販售茶葉當掩護，從事販毒不法，警方去年6月收網抓人，查扣涉案毒品、現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子利用販售茶葉當掩護，從事販毒不法，警方查扣涉案毒品、茶葉袋等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子利用販售茶葉當掩護，從事販毒不法，警方查扣涉案毒品、茶葉袋等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子利用販售茶葉當掩護，從事販毒不法，交易時還隨身攜帶鸚鵡當眼線。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓女子利用販售茶葉當掩護，從事販毒不法，交易時還隨身攜帶鸚鵡當眼線。記者陳宏睿／翻攝

毒品 茶葉 鸚鵡

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