太歲頭上動土？臉書出現冒名調查官山寨粉絲團

調查局發現臉書上有人假冒調查官名義架設粉絲團，對外宣稱可任意通訊監察、跟監、快速查閱法眼系統及天網系統，並能夠以以太坊付費等不實訊息，調查局資通安全處獲報後，已正式向臉書公司檢舉，促請協助下架該粉絲團，同時立案查辦當中。

調查局資安處指出，上述冒名並發布惡意、錯假訊息的粉絲團，經研判不排除可能為調查官偵辦特定案件後，遭人假冒架設挾怨報復，其宣稱只要付費便可對民眾任意通訊監察、跟監，或快速查閱法眼及天網系統，調查局均嚴正駁斥。