太歲頭上動土？臉書出現冒名調查官山寨粉絲團
調查局發現臉書上有人假冒調查官名義架設粉絲團，對外宣稱可任意通訊監察、跟監、快速查閱法眼系統及天網系統，並能夠以以太坊付費等不實訊息，調查局資通安全處獲報後，已正式向臉書公司檢舉，促請協助下架該粉絲團，同時立案查辦當中。
調查局資安處指出，上述冒名並發布惡意、錯假訊息的粉絲團，經研判不排除可能為調查官偵辦特定案件後，遭人假冒架設挾怨報復，其宣稱只要付費便可對民眾任意通訊監察、跟監，或快速查閱法眼及天網系統，調查局均嚴正駁斥。
資安處指出，網友冒名調查官架設粉絲團並惡意張貼錯假訊息，已造成同仁困擾並危害調查局形象與聲譽，更影響社會善良風俗及民眾對執法機關信任，因此調查局已立案調查追查不法，並呼籲民眾對此類惡意、錯假訊息切勿聽信並隨意傳播。
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