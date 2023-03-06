竹聯幫仁堂旗下最凶明仁會今晚辦春酒 大批警力嚴陣以待

竹聯幫仁堂旗下旭仁會上周末首度舉辦大型春酒晚會，地點位於台北市大直五星級萬豪飯店，席開85桌，還請來金曲歌王蕭煌奇演唱，飯店外停滿藍寶堅尼超跑展現實力；今晚6點半，仁堂旗下最凶的明仁會也在相同地點辦春酒，餐會主人是明仁會長林京葵，仁堂堂主Sam、副堂主「阿令」都會出席，明仁會近來是刑事局掃黑對象，警方出動大批警力嚴陣以待。

活躍於松山地區的旭仁會上周六首度舉辦春酒，且大手筆包下萬豪飯店五樓萬豪聽，餐費每桌3萬5萬起跳，一場酒豪擲300萬元，現場外還停滿大批超跑，包括藍寶堅尼、法拉利一字排開，還有迎賓辣妹接待，吸引許多民眾駐足圍觀；明仁會是仁堂體系人數最多的分支，預料「場面」也會相當壯觀。

知情人士說，林京葵這幾年能帶領明仁會快速崛起，除原本頭腦好、有經濟實力外，另個重要因素是獲得台中聞人「飛虎民」呂崇民支持，林京葵近年與台中某知名富商女兒交往，該富商也是呂崇民摯友，三方經常在台中私人招待所聚會，林京葵因為這層關係，成功讓明仁會打入複雜的台中地區，事業版圖風生水起，聲勢與凶狠度不輸「母公司」弘仁會。

林京葵（現名林立騰）高中時代表學校參加全國中等學校運動會，奪下跆拳道高中男子組雛量級金牌，後來保送國立台灣師範大學，因行事謹慎又有謀略，有「黑道學霸」稱號，他近年以「有仇必報、加倍奉還」的口號，在全台各地吸收幫眾，包括新北三蘆、新莊地區、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義、台南等，都有明仁會插旗，不少地方角頭礙於情勢比人強，打不過只能選擇被收編，預估全台總人數至少3千人。

明仁會康姓幹部前不久因酒後糾紛，涉糾眾與苗栗縣某專科學校學生鬥毆，還將兩名學生打到昏厥，他不滿小弟被檢方聲押，公然撂人前往苗栗地院外聚集。刑事局拘提康男等14人，檢方依組織犯罪聲押2人獲准。