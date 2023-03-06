求職詐騙3死案「S姐」淚灑法庭懺悔 首腦尚未付5百萬安家費

台版柬埔寨求職詐騙三死案，專業驗車的S姐傅榆藺，今天出庭坦承參與指揮犯罪集團，去年8月起加入「藍道」為首的詐騙集團至去年11月，驗1個人頭帳戶可獲利1萬元，不法獲利近1百萬元。傅女稱，全案破獲後，藍道曾聯繫她的家人，打算支付5百萬的安家費，讓她一度擔心家人安危，迄今還沒拿到5百萬，她下定決心改過自新，不會和藍道聯絡。

傅女遭檢方起訴具體求處無期徒刑，遭羈押期間，具狀向法官說要好好做人，不會再跟藍道這些人聯絡，希望可以交保，離開看守所會回家工作，賺錢賠償被害人。檢察官今天當庭問她，全案246被害人損失3億多元，怎麼賠償？傅女說，出來工作也比關在看守所好。

法官問她家人目前安全有無疑慮？傅女稱，藍道原本說要給家人5百萬元安家費，也曾和家人聯繫，媽媽還接到電話，但目前已沒有聯繫，安全無慮。遭羈押禁見的傅女看著旁聽席的阿姨等親友，忍不住落淚，拿衛生紙擦淚。

傅女今承認加重詐欺及洗錢246罪，也坦承參與指揮組織犯罪，但是否操縱組織、非法使人施用毒品、私行拘禁致死罪則將在和律師討論。

傅女稱，藍道用她的帳號在群組講話，目的是監控大家，她只有一次叫控員毆打車主。她的工作只有驗車，沒有面試控員，陳樺韋是別人介紹給她，她和藍道、蔡博臣、泰勒等人一起和陳樺韋聊天，問他要不要擔任A區的外務。A區的人和車商聯絡，用投資來「話術」車主交出銀行帳戶，她負責驗車，確認帳戶能否使用。

檢察官當庭開導傅女，做錯事就要展現你的悔意！傅女這才坦承參與指揮組織，當蔡博臣獨立完成驗車後，等12點生效，她會再驗一次，確保人頭帳戶可以使用，並指揮蔡博臣派車送車主至桃園或淡水據點。

對於非法使人施用毒品罪，傅女否認辯稱，集團曾叫她買毒品，她最後沒有買，毒品是陳樺韋、吳秉恩等人準備的，她不知道有下毒，是看新聞才知道。