男持百包毒咖啡包否認販賣 對話紀錄「約交易」秒打臉

朱姓男子駕車違停，引來員警盤查取締，因朱男車內飄出濃厚異味，員警意外發現朱男持有上百包毒品咖啡包，雖朱男否認販毒，但員警在朱男手機通訊軟體內發現他與人相約交易毒品，詢後依法將朱男送辦，持續溯源刨根。

警方調查，台北市中山分局長春路派出所員警日前深夜巡邏時，發現41歲朱男駕駛汽車紅線違停，上前盤查取締時，見朱男眼神渙散，車內飄出濃厚異味，又眼尖發現車輛駕駛座腳踏墊處藏有1大包毒品咖啡包。