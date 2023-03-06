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男持百包毒咖啡包否認販賣 對話紀錄「約交易」秒打臉

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

朱姓男子駕車違停，引來員警盤查取締，因朱男車內飄出濃厚異味，員警意外發現朱男持有上百包毒品咖啡包，雖朱男否認販毒，但員警在朱男手機通訊軟體內發現他與人相約交易毒品，詢後依法將朱男送辦，持續溯源刨根。

警方調查，台北市中山分局長春路派出所員警日前深夜巡邏時，發現41歲朱男駕駛汽車紅線違停，上前盤查取締時，見朱男眼神渙散，車內飄出濃厚異味，又眼尖發現車輛駕駛座腳踏墊處藏有1大包毒品咖啡包。

朱男見東窗事發，主動交付毒品咖啡包175包，但堅稱自用、否認販毒，員警現場初驗咖啡包，呈毒品安非他命、K他命陽性反應，另查獲電子磅秤1台，又在朱男手機通訊軟體內發現他與人相約交易毒品的對話紀錄，懷疑朱男涉嫌販毒，當場將朱男逮捕，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方查扣毒品咖啡包175包。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品咖啡包175包。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品咖啡包175包。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品咖啡包175包。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品咖啡包175包。記者李隆揆／翻攝
警方查扣毒品咖啡包175包。記者李隆揆／翻攝

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