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屏東縣琉球鄉國中生遭人聚眾圍毆 家長氣憤提告

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東琉球3日晚間發生少年遭人群毆案件，一名蔡姓少年因同儕之間相處不愉快，與另一名黃姓少年相約談判，不料對方號召數十名友人撐腰，雙方發生口角，蔡男遭群毆身體多處擦挫傷，電動腳踏車也被砸毀，警方獲報通知相關涉案共19人到案說明，詢後依涉嫌聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪及違反社維法函送屏東地檢署偵辦。

一名就讀琉球國中的14歲蔡姓國二生，在校內和其他同學發生爭執，被同校的14歲黃姓國二生約至琉球鄉花瓶岩旁空地談判，他在3日晚間9點半左右騎乘電動腳踏車至該地點，2名少年血氣方剛談出火氣互嗆發生口角，未料一旁為黃男助陣的10多名友人加入「戰場」，蔡男遭到包圍群毆，電動腳踏車也被黃男以球棒砸毀，眾人施暴後隨即離開現場。

案發後蔡姓少年自行返家，被家人發現他的額頭、顏面、右髋等部位有多處擦挫傷，由母親陪同就醫，並於案發隔日下午1點左右至琉球分駐所報案，警方循線通知施暴黃姓少年及13名未成年、5名成年等相關涉案人到案，詢後依聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪及違反社會秩序維護法函送偵辦。

屏東縣琉球鄉3日晚間發生少年遭群毆案件，警方獲報通知相關涉案共19人到案說明，詢後送地檢署偵辦。圖／屏東縣東港警方局提供
屏東縣琉球鄉3日晚間發生少年遭群毆案件，警方獲報通知相關涉案共19人到案說明，詢後送地檢署偵辦。圖／屏東縣東港警方局提供
屏東縣琉球鄉3日晚間發生少年遭群毆案件，警方獲報通知相關涉案共19人到案說明，詢後送地檢署偵辦。圖／屏東縣東港警方局提供
屏東縣琉球鄉3日晚間發生少年遭群毆案件，警方獲報通知相關涉案共19人到案說明，詢後送地檢署偵辦。圖／屏東縣東港警方局提供

琉球 腳踏車 屏東

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