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影／高雄茶行聚眾動私刑囂張PO網 警速逮獲4嫌到案

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

網路社群昨晚傳出私刑凌虐影片，受害人自稱「岡山鈞銘」身上血跡斑斑，遭喝斥發誓不敢對外再提「蚵仔寮茶行」，事後該影片遭人重製上字，並對刑事出身的高雄市岡山分局長陳柏彰開嗆應整治暴力，昨晚岡山分局獲報後，火速逮獲涉案4人送辦。

岡山分局指出，上周四凌晨，片中這名自稱「岡山鈞銘」的李姓男子原本與茶行吳男相安無事的相聚聊天，但李離開時卻疑似將吳手機私自帶走，令吳心生不滿，事後，雙方相約同日4時許碰面，李雖當場承認拿走吳的手機，卻辯稱手機不見，只將手機殼交還，讓吳無法接受，吳與其他友人便持棍棒毆打李男。

由於，在場28歲劉姓男子將全程錄影，事後竟大膽上傳影片至社群媒體中，且昨晚還被人重製上字上傳，提名岡山分局長應嚴辦速查，讓警方高度關注展現辦案效率，昨晚一一查緝劉、吳、李及另名在場19歲陳姓男子到案說明，並查扣作案棍棒2支。

雖然這起暴力鬥毆起因僅是兩人手機糾紛，卻連帶牽扯出高雄市區茶行暴力聚集的案外案，全案依組織犯罪條例妨害自由、傷害等罪嫌移送偵辦。岡山分局呼籲，「掃蕩黑幫」是當前治安重點工作，絕不容許幫派份子危害社會治安，挑戰公權力。

李男遭人頭部、手部多處打傷。圖／取自社會事新聞影音LINE群組
李男遭人頭部、手部多處打傷。圖／取自社會事新聞影音LINE群組
這起暴力鬥毆工具為兩支棒球棒。記者古和純／翻攝
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岡山 高雄市 鬥毆

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