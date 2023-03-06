男吸K菸還帶毒咖啡包 駕車違規遭警查獲507公克法辦

20歲孫姓男子昨天傍晚5點多駕駛轎車在台南市民生路停等紅燈時，占用機慢車停等區，巡邏員警上前攔查，孫見狀神情慌張丟棄手中K菸，被帶回派出所調查，在車上共查扣毒品咖啡包346包、總重507公克，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方調查，孫姓男子昨天傍晚5點30分，駕駛轎車在民生路與環河街口停等紅燈時，占用機慢車停等區，為台南市警二分局海安派出所巡邏員警洪正偉及袁禎懋所注意上前攔停。

孫突然看見員警從旁出現，手中正抽吸著K菸，神情慌張並急忙捻熄香菸丟棄路旁，但種種動作均難逃員警法眼。孫當場撿起丟棄K菸，被員警帶回派出所調查。

員警後續在車內後車廂備胎置放處，起獲外觀印有可愛「吉娃娃」外包裝毒品咖啡包340包、重498公克，並在駕駛座下方夾層再起獲毒品咖啡包6包、9公克，K他命1包0.81公克，經毒品及尿液檢驗都呈現陽性反應。據了解，孫供稱毒品咖啡包為自己使用，警方認為他供詞避重就輕 ，將持續溯源追查毒品來源。