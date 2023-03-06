快訊

台大助理教授缺國科會計畫升等被打槍 挨批影響學術自由

退休要存千萬元？其實只要「837萬」就夠 專家教搭勞退這樣配置更周全

國際科技大廠狂裁員 台積電、聯發科為何能逆勢徵才？

男吸K菸還帶毒咖啡包 駕車違規遭警查獲507公克法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

20歲孫姓男子昨天傍晚5點多駕駛轎車在台南市民生路停等紅燈時，占用機慢車停等區，巡邏員警上前攔查，孫見狀神情慌張丟棄手中K菸，被帶回派出所調查，在車上共查扣毒品咖啡包346包、總重507公克，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方調查，孫姓男子昨天傍晚5點30分，駕駛轎車在民生路與環河街口停等紅燈時，占用機慢車停等區，為台南市警二分局海安派出所巡邏員警洪正偉及袁禎懋所注意上前攔停。

孫突然看見員警從旁出現，手中正抽吸著K菸，神情慌張並急忙捻熄香菸丟棄路旁，但種種動作均難逃員警法眼。孫當場撿起丟棄K菸，被員警帶回派出所調查。

員警後續在車內後車廂備胎置放處，起獲外觀印有可愛「吉娃娃」外包裝毒品咖啡包340包、重498公克，並在駕駛座下方夾層再起獲毒品咖啡包6包、9公克，K他命1包0.81公克，經毒品及尿液檢驗都呈現陽性反應。據了解，孫供稱毒品咖啡包為自己使用，警方認為他供詞避重就輕 ，將持續溯源追查毒品來源。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

20歲孫姓男子涉嫌持有毒品咖啡包346包，警詢後被依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
20歲孫姓男子涉嫌持有毒品咖啡包346包，警詢後被依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
20歲孫姓男子涉嫌持有毒品咖啡包346包，警詢後被依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
20歲孫姓男子涉嫌持有毒品咖啡包346包，警詢後被依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

毒品 咖啡 台南

延伸閱讀

影／「牛B」藏不住！男搭小黃見警攔查 藏毒包包丟腳下沒用

影／天冷香精送到家？中警出車前後包夾抓販毒小蜜蜂

趕上班...高雄88快速道路一早連3起車禍 車陣塞4公里

網賣300包「喵喵」毒咖啡包 萬華警旅館圍捕查獲4人

相關新聞

臉書貼匕首揚言機場隨機殺人 航警：將加派警力巡邏

一名邵姓男子昨晚（5日）9時許在臉書上發文，一度宣稱今天（6日）下午2點左右要在松山機場內隨機殺人，還要透過臉書進行直播...

男吸K菸還帶毒咖啡包 駕車違規遭檢查獲507公克法辦

20歲孫姓男子昨天傍晚5點多駕駛轎車在台南市民生路停等紅燈時，占用機慢車停等區，巡邏員警上前攔查，孫見狀神情慌張丟棄手中...

來不及求救？台灣漁船釣魚台海域沉沒 船東質疑可能被撞出事

台灣漁船新長發88號被人發現在日本釣魚台東方海域翻覆，船東杜明坤說，玻璃纖維漁船單純作業出意外，頂多側翻，船長也會求救。...

他的漁船曾海上燒毀 為生計改當他人船長...竟又於釣魚台海域出事

台灣漁船「新長發88號」被人發現在日本釣魚台東方海域翻覆，住在基隆八斗子的船長潘國安和6名印尼漁工下落不明。潘國安原本有...

影／「牛B」藏不住！男搭小黃見警攔查 藏毒包包丟腳下沒用

吳姓男子搭乘計程車上個月在北巿中山區濱江街遭警方攔檢，將裝有毒品咖啡包的黑色包包踢進右前座下方，仍遭員警發現。警方初驗1...

影／天冷香精送到家？中警出車前後包夾抓販毒小蜜蜂

台中市蔡姓男子在去年間利用微信帳號，在網路以販售「香精」為由，販售毒品，強調「天冷一通電話送到家」，警方察覺有異，去年底...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦