臉書上揚言機場隨機殺人 航警局：來源為境外IP

桃園機場示意圖。 中央社 有民眾在臉書貼匕首照片發文表示「6日將在桃機及松機連環隨機殺人」，航警局今天說成立專案小組追查，經查貼文來源為境外IP，已通報各航站提高見警率及強化防範作為。

航空警察局刑事警察大隊副大隊長陳沛澍今天接受媒體聯訪表示，航警局昨晚10時許接獲報案指出，臉書（Facebook）名稱為「邵維省」的用戶在網路散播恐嚇機場言論，聲稱6日將在桃園機場連環隨機殺人，並在F臉書同步直播，航警局長邱文亮立即指示刑大及台北分局全力追查，並通報臉書下架相關貼文。

陳沛澍指出，經調查這次恐嚇留言與1月份多起恐嚇桃機的手法及口吻相仿，初步研判都是同一人所為，記者進一步追問，他則表示，經查貼文來源為境外IP。

陳沛澍說，有鑑於近來桃園機場、松山機場及高雄機場等重要交通設施，經常接獲惡意恐嚇訊息，航警局除責成刑警大隊與刑事局組成專案小組，並報請地檢指揮偵辦，全力清查網路資訊追緝犯嫌，同時通報所轄各航空站提高見警率及強化各項勤務與防範作為。

航警局長邱文亮指出，依照民用航空法第105條規定，未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。若有相關行為，航警局將嚴查嚴辦，並呼籲民眾切勿轉傳相關訊息。