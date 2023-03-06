船身全翻！台灣漁船釣魚台海域沉沒 船東：可能被他船撞擊
台灣漁船新長發88號被人發現在日本釣魚台東方海域翻覆，船東杜明坤說，玻璃纖維漁船單純作業出意外，頂多側翻，船長也會求救。會造成全翻只露出船頭，有可能是被他船撞擊等意外，請海巡署和日方協助救人及搜證，調查意外發生原因。
以八斗子漁港為基地的瑞芳籍新長發88號，2月16日駕船出海，準備前往北緯26度以北海域作業，但因海象不佳，中途折返。2月27日再度出海，杜姓船主3月1日還有跟潘聯絡，後來電話不通。昨天傳出日方發現漁船在海上翻覆沉沒，船上7人失蹤，今早在船艙內找到1具遺體的消息。
杜明坤說，新長發88號漁船剛完成檢修，因為玻璃纖維漁船上的「空間」很多，加上出海時油艙加滿油，如果只是單純作業事故，或是海象不好，頂多側翻，不會像現場照片一樣，整艘船幾乎已經完全翻覆沉沒。
杜明坤說，這種沉沒狀況表示船艙內進水情況很嚴重，加上船長沒有求救，作業漁具又沒有張開，所以可能是在返航途中被他船撞擊，船身受損才沉沒。目前最重要的是先救人，並請相關單位設法採證，調查原因。
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