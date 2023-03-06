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他的漁船曾海上燒毀 為生計改當他人船長...竟又於釣魚台海域出事
台灣漁船「新長發88號」被人發現在日本釣魚台東方海域翻覆，住在基隆八斗子的船長潘國安和6名印尼漁工下落不明。潘國安原本有自己的漁船，兼任船長出海作業。多年前捕魚回航途中，漁船起火報廢，改當同響杜姓船主的漁船船長，沒想到這趟出海又出狀況。
基隆區漁會理事長簡建輝說，我國規定農曆3月才可在北緯26度以南捕撈鎖管，所以潘國安2月16日駕船出海，前往北緯26度以北海域作業，但因海象不佳，中途折返。2月27日再度出海，杜姓船主3月1日還有跟潘聯絡，後來電話不通，接著在昨天傳出漁船翻覆沉沒，船上7人失蹤的消息。
簡建輝說，新長發88號被日本自衛隊發現翻覆的地點，是北緯25度48分49秒、東經124度7分10秒，約在彭佳嶼東方111浬處。當地海流是東南向，研判是在被發現地點更北方的作業海域出意外，再漂流到被發現地點。
杜姓船長和63歲潘國安都住在八斗子，杜買下瑞芳籍新長發88號漁船後，未辦理變更船籍。在地漁民說，潘國安自己的船在海上被火燒毀，為了生計，改當他人的漁船船主出海，沒想到又遭逢意外。
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