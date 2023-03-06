影／天冷香精送到家？中警出車前後包夾抓販毒小蜜蜂

台中市蔡姓男子在去年間利用微信帳號，在網路以販售「香精」為由，販售毒品，強調「天冷一通電話送到家」，警方察覺有異，去年底以誘捕偵查方式，約出蔡男交易，以前後車包夾方式抓人，查扣市價近20萬元的毒品，全案溯源查出上手何男，台中地檢署依毒品罪嫌起訴二人。

台中市刑大偵五隊在去年底時，發現蔡姓男子（23歲）利用手機通訊軟體微信，以暱稱「力捷租賃」，張貼販售香精的資訊，「香精一律500元、買五送一、香氛系列2組3800、4組7500」、「天冷一通電話送到家」，因廣告資訊疑有隱匿販售商品的意圖，偵五隊報請檢察官指揮後，展開誘捕偵查。

去年底時約出蔡男在市區交易，趁蔡男抵達時，以前後車包夾方式抓人，當場查獲毒咖啡包65包（重360.86公克）、K他命6包（重10.66公克)、智慧型手機2支、現金6000元等贓證物，初估毒品市價近20萬元。

全案持續溯源，查出交付毒品的上手是有毒品前科的何姓男子（22歲），全案依毒品罪移送台中地檢署後，繼續追查毒品來源，另外檢方已在近日將二人依毒品危害防制條例罪起訴。