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酒店公關遭持刀刺殺 北市娛樂公關經紀職業工會說話了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市日前發生酒店女陪侍遭酒客持刀刺殺案，引發社會關注，台北市娛樂公關經紀職業工會昨深夜發出聲明，指出酒店公關的職場安全長期不受重視，呼籲政府單位及營業場所業者加強酒店公關的職安維護。

陳姓男子在酒店內結識張姓女陪侍後，產生好感固定點張女坐檯陪酒，後來有感張女態度變冷漠，3月2日晚上到店內飲酒，兩人對飲至隔天上午7時許，因故爭執後陳男持刀刺殺張女數刀，又自殘幾刀，最後呆坐包廂沙發，張女送醫後不治身亡，陳男遭逮後則被依殺人罪嫌送辦。

台北市娛樂公關經紀職業工會聲明如下：

酒店公關的職場安全長期以來不受重視，工作現場可能遭受的各種風險，從性暴力到肢體傷害的案件屢見不鮮，儘管業界有一套常態性的處理方式，通常以包紅包（私下和解賠償）了事，然而賠償金額，卻往往難以與承受的傷害達成平衡；若尋求法律途徑，亦會在漫長的訴訟程序中，受到基於長期由社會所共同建構的職業與性別歧視，而造成二度傷害。

因此本會呼籲，政府單位與營業場館應加強酒店公關的職場安全維護，切勿輕易姑息任何傷害行為；警察機關的臨檢更不應淪為公權力或政績的展演，而成為失去風險控管能力、不具實務敏感度的例行公事。

針對該案件，本會亦期望媒體從業者本於第四權的責任，協助民眾正確認識色情行業作為一高風險職業，及其相關法制治理及社會背景因素，而不應以獵奇或腥羶的角度過度渲染、扭曲本行業的「特殊性」，使罹難者家屬遭受二度傷害，並造成本產業從業人員恐慌。

救護人員將張女送醫搶救，仍傷重不治。記者李隆揆／翻攝
救護人員將張女送醫搶救，仍傷重不治。記者李隆揆／翻攝

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