高雄男疑遭茶行私刑凌虐 網嗆岡山分局長出面掃蕩
網路社群今晚傳出一限時動態，片中自稱「岡山鈞銘」的男子疑在一間「蚵仔寮茶行」遭棍棒攻擊凌虐，頭部血跡斑斑，影片下方表示，該「茶行」不賣茶，而是暴力場所，網友嗆岡山分局新任分局長陳柏彰曾為刑大副座，因掃蕩此不良風氣，晚間岡山分局做出回應。
「我是岡山鈞銘，以後如果再提到蚵仔寮茶行，所有人的下場就跟我一樣。」影片中的男子神情痛苦地說著，一手還抱頭疑似遭受暴力毆打，而上傳該影片的IG帳號已關閉，暫無法聯繫；據悉，岡山分局一接獲通報，火速動員警力循線追緝逮人，目前已通知部分相關人到案說明。
岡山分局指出，涉案28歲劉姓男子、19歲陳姓男子及19歲吳姓男子(93年次)等3人緝獲到案！全案將依組織犯罪條例、妨害自由、傷害等罪嫌，移送偵辦。
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