點鞭炮放褲襠、水鴛鴦塞屁股 討債惡煞糾眾凌虐男判刑曝光

余姓糾眾對洪姓男子施暴，把點燃的鞭炮放進洪的褲襠，並揚言要把水鴛鴦（鞭炮）插入他的屁股，凌虐洪男身心。余等人另犯其他妨害自由、恐嚇取財罪，被檢方起訴。基隆地院審理後，判余男應執行1年4月徒刑，其他共犯分別量刑。全案可上訴。

判決指出，余男的羅姓女友向李男借騎機車，李多次催討要不回來。羅女2018年11月間持有毒品被警查獲，懷疑是李檢舉。余男糾眾到李租住處毆打他，並打算帶到他處「談判」時，向警衛求助脫險。

2019年1月間余男佯稱可幫鍾男調解糾紛，糾眾控制鍾男行動後，恫稱給付40萬元是道上兄弟行情，如不從將砍掉雙手雙腳。有人還亮出疑似手槍，揚言讓鍾吃子彈。余還持工業用噴燈作勢朝鍾臉部噴火，最後強迫鍾變賣機車和提領存款，途中遇警報案。

余男等人在2019年7月間糾眾強押洪男上車，載往瑞芳山區後，余要張姓共犯持手機錄影，他再拿1綑鞭炮塞入洪的嘴巴，點燃鞭炮前，洪把鞭炮撥掉。余男等人維分持矽膠條、鋁棒毆打洪男，並要洪趴在地上，余在把已點燃的鞭炮塞入洪男臀部施放，凌虐身心3小時才放過洪男。

兩天後余男與張男到洪的住處，對洪說車輛損壞欠缺維修費用，要賣掉洪的機車供花用。洪因擔心不同意會再遭毆打，與余到機車行賣車，車價為2萬4000元，但余只拿走1萬2000元，其款由車行繳納機車違規罰款。

余男等人在法院審理時，不否認與李男、鍾男和洪男發生口角爭執及衝突，但矢口否認有剝奪對方行動自由，以及恐嚇取財等犯行。

洪男證稱，余男把鞭炮點燃放進他褲襠引爆，苦不堪言。余等人揚言要把水鴛鴦（鞭炮）插入他的屁股，便令他非常害怕，擔心肛門爆裂。

法院審理後，依據檢方起訴檢附相關事證，認定余男等人犯行。依妨害自由、恐嚇取財罪判余應執行1年4月徒刑。如易科罰金，以1千元折算1日。其他共犯分處4到10月徒刑。