網賣300包「喵喵」毒咖啡包 萬華警旅館圍捕查獲4人

台北市警方1月執行網路巡邏時，發現徐姓男子上網貼文欲販售摻有第三級毒品的毒咖啡包，經跟監蒐證，專案人員趁徐男等4人前往汽車旅館準備販毒時，一舉查獲毒咖啡包300包，詢後依法送辦。

警方調查，萬華分局員警網路巡邏發現30歲徐男的網路貼文，稱欲販售大量毒咖啡包，其中摻有俗稱「喵喵」的第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」。

經跟監蒐證，1月16日趁徐男及同夥駕車進入台中市某汽車旅館時，突襲搜索徐男等人所在房間及車輛，當場查獲徐男、24歲詹男、19歲羅男及42歲王男，查扣毒咖啡包300包及作案用手機。

據悉，徐男等人先前未涉刑案，稱毒咖啡包是以每包200元價格，向不知名的網路買家購買而來，300包毒咖啡包原本要以15萬元賣出，未料遭逮。