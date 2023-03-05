刮刮樂整本被偷！新北男闖彩券行 偷70萬元刮刮樂「想致富」
新北市林姓男子缺錢花用，日前闖入汐止區某間彩券行行竊，偷走現金一萬元，以及數本面額100、200、300、500元的刮刮樂，店家初估財損約70萬元。警方獲報，15小時內持票將人拘提到案，查扣近2500張刮刮樂，有不少張已「開刮」，警詢後依加重竊盜罪嫌送辦，檢方訊後交保。
汐止警方上月26日早上9點多獲報，新興路上有彩券行遭竊，店家表示，要開門營業時，發現櫃台的刮刮樂和抽屜內現金不翼而飛，且廁所的出風口疑似有被破壞跡象，認定遭小偷。
警方著手調閱監視器畫面追查，發現林男（44歲）涉有重嫌，他在犯案前將機車停在附近巷弄，再步行穿越馬路往彩券行方向「偷刮刮樂」，約20分鐘後得手，大包小包騎車離去。
警方27日凌晨0點多，持搜索票、拘票，至林男汐止區汐萬路一段公寓住處搜索，他見警方上門一度想逃，從住家窗戶向上攀爬往頂樓逃逸，員警立刻上樓圍捕，最終順利拘提到案。
警方在屋內查扣10元硬幣76枚、50元硬幣84枚，以及面額100元刮刮樂1971張（含已刮未兌換97張）、面額200元刮刮樂446張（含已刮未兌換252張）、面額300元刮刮樂44張（含已刮未兌換23張），另在他機車內找到犯案穿著衣物。
林男警詢時坦承犯行，推託缺錢花用才行竊，「想靠刮刮樂賺錢」，由於並未查扣到面額500元刮刮樂，警方懷疑他不法獲利上萬元，但他始終無法完整交待中獎兌換金額，稱「僅中獎1萬多元」，被依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方訊後交保。據悉，林男有竊盜前科。
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