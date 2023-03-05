北巿無照男騎車持毒又藏土製炸藥 落網辯稱「只是好奇」

台北市保安大隊員警日前執行路檢時攔查楊姓男子，發現楊男無照駕駛，還持有毒品安非他命，附帶搜索時又在其機車置物箱內查獲土製炸藥、鋼珠等證物，當場依毒品、槍砲等現行犯逮捕楊男，詢後依法送辦。

警方調查，台北市保大第二中隊員警2月25日上午9時許在大同區延平北路、民權西路口執行路檢時，31歲楊男眼神飄忽、異常緊張，經詢問，張男同意搜索，員警在楊男外套口袋中查獲毒品安非他命2包，附帶搜索時，又在楊男機車置物箱內查獲土製炸藥5個、鋼珠150顆，當場依現行犯逮捕楊男。

據悉，楊男曾涉毒品案，但無化工相關背景，平時從事服務業，供稱單純因為好奇，透過收集煙火、鞭炮內含的火藥粉末，製成爆裂物，坦言收集鋼珠是想配合爆裂物使用，警方詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。