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北巿無照男騎車持毒又藏土製炸藥 落網辯稱「只是好奇」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市保安大隊員警日前執行路檢時攔查楊姓男子，發現楊男無照駕駛，還持有毒品安非他命，附帶搜索時又在其機車置物箱內查獲土製炸藥、鋼珠等證物，當場依毒品、槍砲等現行犯逮捕楊男，詢後依法送辦。

警方調查，台北市保大第二中隊員警2月25日上午9時許在大同區延平北路、民權西路口執行路檢時，31歲楊男眼神飄忽、異常緊張，經詢問，張男同意搜索，員警在楊男外套口袋中查獲毒品安非他命2包，附帶搜索時，又在楊男機車置物箱內查獲土製炸藥5個、鋼珠150顆，當場依現行犯逮捕楊男。

據悉，楊男曾涉毒品案，但無化工相關背景，平時從事服務業，供稱單純因為好奇，透過收集煙火、鞭炮內含的火藥粉末，製成爆裂物，坦言收集鋼珠是想配合爆裂物使用，警方詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌送辦。

警方表示，火藥對磨擦、火花具高度敏感性，稍有不慎極易發生意外，自製爆裂物可能造成生命危險，更會危害社會安全，未經許可製作爆裂物依法可處7年以上徒刑，呼籲民眾切勿因依時好奇以身試法。

員警發現楊男無照駕駛，還持有毒品安非他命，附帶搜索時又在其機車置物箱內查獲土製炸藥、鋼珠等證物。記者李隆揆／翻攝
員警發現楊男無照駕駛，還持有毒品安非他命，附帶搜索時又在其機車置物箱內查獲土製炸藥、鋼珠等證物。記者李隆揆／翻攝
台北市保安警察大隊第二中隊分隊長歐沛洋。記者李隆揆／攝影
台北市保安警察大隊第二中隊分隊長歐沛洋。記者李隆揆／攝影
員警發現楊男無照駕駛，還持有毒品安非他命，附帶搜索時又在其機車置物箱內查獲土製炸藥、鋼珠等證物。記者李隆揆／翻攝
員警發現楊男無照駕駛，還持有毒品安非他命，附帶搜索時又在其機車置物箱內查獲土製炸藥、鋼珠等證物。記者李隆揆／翻攝

毒品 北市

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