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影／WBC經典賽台中登場 警犬隊出動場地檢查維安

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

2023世界棒球經典賽A組預賽在3月8日至12日，在台中洲際棒球場登場，台中市刑大也安排在3日、4日兩天，由台中市刑大警犬隊隊員，率領警犬，前往球場執行場地檢查任務，務求勤務滴水不漏，市刑大表示，每場比賽前，警犬隊都會執行檢查，確保安全。

台中市刑大表示，次經典賽事，每一場的比賽當天開賽前，警犬隊執行場地檢查，這次投入9隻警犬，7隻拉不拉多、2隻德國狼犬組成的緝毒、偵蒐爆裂物小組，包括剛剛訓練完成，第一次上線值勤就是迎接國際級經賽的3支生力軍警犬。

台中刑大警犬隊3日早上先由領犬員副隊長黃聖哲，帶著狼犬學長Audi和領犬員王育德，以及陳奕伶帶著拉不拉多學姊Pinky執行安全檢查，從球場入場的走道、球迷進場的走廊、觀眾座位區，更深入對裁判、工作人員以及選手的活動、休息室、比賽區的牛棚，乃至外野的全壘打牆逐一搜索檢查，球場的每一個角落，通通都不放過。

台中市警局長李文章說，此次2023世界棒球經典賽，從外圍周邊的交通秩序維持，到各國參賽球隊的選手飯店以及比賽場館的維安任務，除了以轄區警察局的警力投入外，刑事警察大隊、交通警察大隊、保安警察大隊也都分別投入警力全力確保賽事進行，此次場檢除了運用專業的防爆安檢器材，警犬的投入輔助，也將人員或器材難以深入探測的角落縫隙給補上，就是要確保賽事的順利進行。

WBC世界棒球經典賽在8日登場，台中市警犬隊在賽前執行場地檢查工作。圖／台中市刑大提供
WBC世界棒球經典賽在8日登場，台中市警犬隊在賽前執行場地檢查工作。圖／台中市刑大提供
WBC世界棒球經典賽在8日登場，台中市警犬隊在賽前執行場地檢查工作。圖／台中市刑大提供
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WBC世界棒球經典賽在8日登場，台中市警犬隊在賽前執行場地檢查工作。圖／台中市刑大提供
WBC世界棒球經典賽在8日登場，台中市警犬隊在賽前執行場地檢查工作。圖／台中市刑大提供
WBC世界棒球經典賽在8日登場，台中市警犬隊在賽前執行場地檢查工作。圖／台中市刑大提供

警犬 台中市 警察

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