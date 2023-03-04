竹聯幫仁堂旭仁會首辦春酒 五星酒店席開80桌

竹聯幫仁堂旗下旭仁會今晚6點半舉辦大型春酒晚會，地點設於台北市大直五星級萬豪飯店，預計席開80桌，旭仁會此次大手筆直接包下5樓萬豪廳，經濟實力不容小覷，預計有仁堂大老「小川」等重量級幹部出席，這也是旭仁會成立以來首度舉辦春酒，全場參與人數預估600人，警方將動員大批警力到場蒐證。

據了解，旭仁會是平日活動於松山五分埔一帶，「公司」經營主要以開設精品當鋪、買賣高級腕表為主，當鋪開業當天還請來陣頭舞龍舞獅，頗具規模；旭仁會以往也有投資信義區夜店，如今還有兼做土方工程生意，該會近年來採多角化經營，成員也越來越多。

旭仁會現任會長是綽號「瘋狗偉」的陳泉偉，出道時混跡松山地區，因個性海派、擅於交際，被竹聯幫仁堂相中加入旭仁會，他早年因案入台北看守所時，結識四海幫郝姓大哥，兩人交情相當好，而這段「進修」過程也認識許多各幫要角，奠定江湖人脈基礎。

今天春酒是旭仁會創會以來首度舉辦，參加人員以仁堂高層與旭仁會成員為主，由於「瘋狗偉」人緣不錯，與不少幫派堂口交好，竹聯幫忠堂重量級骨幹「俊傑」、「小阿輝」原本都有受邀，但因忠堂精神領袖「弟哥」董桂均近日病逝，忠堂成員守靈期間不克出席；其他包括活躍於臥龍街一帶的竹聯幫「風堂」，四海幫青壯會、美鷹會都有要角出席，為防止滋事，警方派出大批警力荷槍實彈戒備蒐證。

陳泉偉在2020年5月間，搭賓利名車到信義區好樂迪KTV慶生，隔天凌晨離開包廂去上廁所時，與陳姓男子在走廊上碰撞，雙方互嗆後，包廂內小弟衝出來幫大哥助勢，當時陳男酒後持摺疊刀刺傷「瘋狗偉」脖子頸動脈，當場血流如注，緊急送醫後無大礙，台北地檢署後來依傷害等罪起訴雙方共11人。