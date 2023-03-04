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男持3把改造槍藏鄉間 北市警逮人送辦

中央社／ 台北4日電

28歲馬姓男子非法持有槍彈，為規避查緝，刻意藏匿在嘉義縣鄉間住家，台北市大安警分局接獲情資，派員埋伏，日前清晨趁隙逮人，查獲3把改造槍械及子彈。警詢後依法送辦。

台北市警察局大安分局今天召開記者會，偵查隊長謝志鑫說，日前偵辦案件時發現，有人非法持有槍彈，經查住在嘉義縣的馬姓男子涉重嫌，組專案小組偵辦，並南下進行蒐證。

警方表示，沒幫派背景的馬姓男子為規避查緝，藏匿位於嘉義縣的老家，且位置偏僻，僅有一條道路可出入，若非當地居民，貿然接近會引人注目，專案小組幹員只能喬裝後再隱身暗處。

警方專案小組埋伏多日後，掌握馬姓男子的作息時間，日前清晨6時許，趁馬男開車返回居住處時，見時機成熟，隨即先以車輛夾擊，並要求下車，但馬男反抗，員警以警棍擊破器敲碎車窗逮人。

警方在車輛駕駛座下起獲3把改造手槍、13顆子彈，馬姓男子遭逮後坦承非法持有改造槍枝，並稱槍彈是友人寄放。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例案把人移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義 北市

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