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遭小弟槍殺安平角頭胞兄陳建寧 逃亡菲律賓23年落網

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台南市安平地區的角頭陳建文，前年遭昔日小弟「蝦米」槍殺身亡，當時他因涉犯擄人勒贖逃往海外的胞兄陳建寧跨海請託台灣的天道盟大哥「鐵霸」舉行，出殯喪禮來了3000多人，全省黑道大哥雲集。這個月1日，陳建寧在菲國因涉嫌持有非法槍枝被捕，現場還有吳姓、楊姓2名毒品通緝犯、陳姓少年等3人一同落網，菲警在少年身上查獲5把手槍。

據了解，陳建寧23年前在嘉義犯下擄人勒贖案，遭判刑9年，他偷渡出境，嘉義地檢發布通緝；陳建寧長年在菲律賓經營博奕事業，結識不少道上兄弟。

這個月1日，陳建寧在菲國馬尼拉地區馬卡蒂市，連同其他3人落網，刑事局正與菲國警方洽談遣返事宜，若陳男等人涉案遭菲國判刑，恐怕要等服刑結束才能遣返回台。

台南安平角頭「建文」昨天舉行告別式，來自全省各地道上兄弟送他最後一程。記者黃宣翰／攝影
台南安平角頭「建文」昨天舉行告別式，來自全省各地道上兄弟送他最後一程。記者黃宣翰／攝影

馬尼拉 通緝 嘉義

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