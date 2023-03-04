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逃亡海外通緝犯陳建寧菲國落網 刑事局洽談遣返

中央社／ 台北4日電

台南角頭陳建文遭人槍殺，他的哥哥陳建寧另因擄人勒贖案逃亡海外遭檢警通緝，陳建寧日前因持有非法槍彈被菲律賓警方逮捕。刑事局今天表示，正與菲國警方洽談遣返事宜。

台南市安平區在2021年初發生黑幫分子奪利衝突殺人刑案，7人被起訴，槍殺陳建文後投案的主嫌「蝦米」蔡秉逸一審被判處無期徒刑，全案上訴二審，台灣高等法院台南分院在去年11月間維持原判。

另外，陳建寧因擄人勒贖案逃亡海外，2001年間被通緝至今。有國外媒體報導，陳建寧等4人在今年3月初因持有非法槍械彈藥等，在菲律賓馬尼拉被當地警方逮捕，並搜出5把槍械。

刑事局今天表示，正與菲國警方洽談相關遣返事宜，若陳男等人在菲律賓因涉案遭判刑，恐要等刑期結束，才能遣返歸案。

台南市安平區在2021年1、2月間連續發生3件刑案，造成2人喪命。蔡秉逸不僅涉犯停車場王重傑命案，陳建文在安平區住處遭蔡秉逸連開7槍身亡，蔡秉逸犯罪後立刻投案。當時警政署長陳家欽親自南下，把3件刑案定調為幫派分子對不法利益衝突所引起；時任台南市警察局長方仰寧則向市民致歉。

鏡週刊在同年3月間曾報導，陳建文遭蔡秉逸槍殺身亡後，人在東南亞的陳建寧因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響無法返台替弟弟辦理後事，委託天道盟主辦理，當時有大批幫派成員前往弔祭。

台南 菲律賓 幫派

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