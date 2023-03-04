求職詐騙淪「豬仔」遭餵毒、餵糞便 竹市警逮9人送辦

新竹市警方去年底破獲1起求職遭詐騙囚禁的人口販運案，6名被害人囚禁期間慘遭棍棒、電擊棒伺候，甚至遭強迫餵食毒品、糞便等恐怖手段，猶如任人宰割的「豬仔」。警方歷經3個月蒐證追查，成功逮捕以風飛砂幫成員自居的9名犯嫌，將9人依涉組織犯罪、妨害自由、詐欺、洗錢、人口販運、毒品及傷害等罪嫌送辦。

新竹市警察局第三分局指出，該詐騙集團利用臉書等社群平台刊登「提供金融帳戶可日領高薪」的廣告貼文，吸引缺錢急用的被害人應徵求職，還貼心派車前往接送，陸續有多名求職者被高薪利誘上騙，待求職者一上車就矇上眼睛強行帶往拘禁處所。

詐騙集團將求職者載往香山區中華路1處民宅內囚禁，搜括身分證件、銀行存摺及提款卡等，並沒收手機禁止對外聯絡；囚禁期間若不配合還會遭棍棒、電擊棒伺候，甚至遭強迫餵食毒品、糞便等恐怖手段，讓被害人無力反抗，如同任人宰割的「豬仔」。

警方接獲線報去年底成功營救6名被害人，經擴大偵辦長達3個月的蒐證追查，掌握到該犯罪集團平常在外都以「風飛砂幫」的風北會及風正會成員自居，幫派成員經常於新竹縣、市一帶活動，出門時都使用白牌車或租賃車代步，意圖躲避警方查緝。

竹市警察局第三分局報請新竹地檢署檢察官吳志中指揮偵辦，經多日跟監蒐證，見時機成熟也展開數波查緝行動，陸續緝獲以何姓主嫌為首等9名嫌疑人到案，全都依法送辦，其中3名嫌疑人因惡性重大已遭新竹地方法院裁定羈押。

第三分局分局長林炎巨呼籲民眾，在找工作時應多加查證，保持警覺並注意安全，拒絕相信網路上或熟識友人介紹「輕鬆、高薪、無需經驗」的不實徵才廣告，才能避免受騙上當，警方必定加強查緝詐騙集團。

林炎巨也說，除了慎防求職詐騙，警方也提醒民眾遠離假網拍、假冒愛情交友、解除分期付款、假投資等詐欺案件，避免人財兩失；警方也將持續打擊黑幫、犯罪組織，以杜絕黑幫成員恃強欺壓善良百姓，淨化社會治安。