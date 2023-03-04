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母子糾紛鬧到報警 她直接拿毒品殘渣袋給員警大義滅親

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報處理母子吵架糾紛案，發現劉姓男子是毒品人口，進一步詢問吵架原因，其尤姓母親當場指稱劉男仍在吸食毒品，希望員警介入處理，劉男見實情瞞不住，坦承持毒，警方查獲多包毒品咖啡包殘渣袋、吸食用的吸管等證物，依法逮捕劉男送辦。

警方調查，中山分局長春路派出所2月19日接獲61歲尤女報案，稱她與兒子29歲劉姓男子在家中爆發爭吵，需要警方協助，員警到場後，尤女說母子倆長期因生活習慣、金錢觀念差異衍生口角，員警清查兩人身分後，發現劉男是毒品人口，進一步詢問後，尤女大義滅親，直接指出劉男仍然在吸毒。

面對母親指證歷歷，劉男自知紙包不住火，只好坦承持毒，員警後續在劉男屋中查獲毒品咖啡包殘渣袋11包、用來吸食粉末的吸管1支，將劉男帶回警所偵詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方呼籲，毒品危害健康，民眾勿以身試法，警方將持續打擊不法，掃蕩毒品犯罪，民眾若發現可疑或不法情事，應立刻報警處理，以利查緝。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

員警後續在劉男屋中查獲毒品咖啡包殘渣袋11包。記者李隆揆／翻攝
員警後續在劉男屋中查獲毒品咖啡包殘渣袋11包。記者李隆揆／翻攝
員警後續在劉男屋中查獲毒品咖啡包殘渣袋11包。記者李隆揆／翻攝
員警後續在劉男屋中查獲毒品咖啡包殘渣袋11包。記者李隆揆／翻攝

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