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礁溪毒蟲行竊贓物近百萬元 順手牽「羊」回家飼養

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪42歲葉姓男子，因工作不穩定又染上毒癮，四處行竊近百萬元贓物，包含小貨車、電動機車、太陽能板等高價物，但也有冷凍雞、草莓盆栽等臨時起意順走的物件，甚至還牽了1頭黑山羊回家飼養。礁溪警分局日前循線抓獲葉男，移送法辦。

分局指出，去年11月23日到今年2月，轄區內獲報多起民生竊案，民眾損失約近百萬元，分局成立專案小組調閱監視器畫面，犯嫌選擇深夜作案，並時常變換車輛與穿著，且似對本地熟稔，常能找到監視器死角；分局歷經數月終於鎖定葉男，3月2日持搜索票與拘票到住處逮人。

據悉，葉男獨居，染毒又沒有穩定工作，為了支付購買毒品費用，時常行竊，做案模式頗為隨機，既會竊取車輛等高價贓物，也會一時興起拿走盆栽，餓了就順走冷凍雞食用，看到民眾養的黑山羊也直接牽回家，餵養草料。

警方在葉男住處除搜出贓物，另查扣安非他命4小包共2.89公克，以及吸食器1組，葉男人贓俱獲，遭警方依竊盜、侵占、毒品危害防制條例等罪移送地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

礁溪警分局3月2日鎖定葉男，持搜索票與拘票到住處逮人。圖／警方提供
礁溪警分局3月2日鎖定葉男，持搜索票與拘票到住處逮人。圖／警方提供
贓物除高價物，還包含冷凍雞、盆栽等物件。記者陳敬丰／翻攝
贓物除高價物，還包含冷凍雞、盆栽等物件。記者陳敬丰／翻攝
礁溪42歲葉男四處行竊，興之所至將1頭黑山羊也牽回家飼養。圖／警方提供
礁溪42歲葉男四處行竊，興之所至將1頭黑山羊也牽回家飼養。圖／警方提供

監視器 毒品 盆栽

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