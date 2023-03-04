酒店消費「暈船」後互動變冷淡 恐怖酒客藏刀刺殺小姐

台北市中山區錦州街某酒店昨發生命案，張姓女陪侍遭陳姓男客持刀刺殺，陳男犯後自殘，但無大礙，遭員警逮捕送辦，檢方複訊後聲押，檢警相驗確認張姓女陪侍身中8刀，但致命傷仍待解剖確認。

檢警調查，29歲張姓女子原本與家人同住，為改善家計，近月獨自在外居住，瞞著家人到酒店上班，花名「依琳」；56歲陳姓男子是酒店常客，平時自稱「在醫院工作」但其實無業，近幾次消費固定點29歲張女坐檯陪酒，前天晚間6時許獨自到店內飲酒，至昨早兩人突發口角，陳男持水果刀刺殺張女。

據悉，陳男近期至少點檯消費5次，前兩次與張女互動熱絡，因此「暈船」走心，想與張女更進一步，但後來感覺張女變得冷淡，手機訊息已讀不回，心有不甘之下，前晚藏刀進入酒店飲酒，晚上6時許先點其他女陪侍坐檯，10時許張女上班後進入包廂，1對1喝到昨早7時許，欲將張女「帶出場」遭拒，憤而行兇。

案發當時，酒店行政人員聽聞包廂傳出聲響，衝進包廂，發現廁所被鎖上，用銅板開門後，見張女頸部、腹部遭刺傷，她手摀頸部傷口，血流不止，不斷掙扎；陳男則試圖自殘輕生，持刀自捅腹部、胸部，但吃痛放棄，將尖刀棄置馬桶內，走出廁所呆坐在包廂沙發上。

員警到場時，發現坐在沙發上的陳男，和倒在廁所的張女，2人身上皆有傷勢，逮捕陳男並協助2人送醫，張女經搶救2個多小時不治身亡，陳男確認無大礙後被帶返警所偵詢，依殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後認陳男涉犯重罪，今向法院聲請羈押。