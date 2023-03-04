不是清冠藥包 19歲男為小女友買轎車當小蜜蜂 下場慘了

台中市19歲李姓男子剛從畢業，為了幫女友買轎車做為生日禮物，疑被販毒集團吸收成藥頭，並當起俗稱「小蜜蜂」的毒品送貨員涉嫌販毒，經李母發現舉報，警方在市區逮獲正在販毒的李男，並當場查獲新興毒品咖啡包數十包，詢後依毒品危害防制條例法辦，李男將面對十年以上重刑。

台中市警局烏日分局偵查隊副隊長 李嘉揚說明，警方接獲一名單親媽媽求助稱，兒子房內有不明塑膠包裝，疑似最近新聞報導毒品咖啡包，立即組專案小組偵辦。

警方調查，李男剛畢業，還沒找到工作，急需用錢為女友買生日禮物，被販毒集團主嫌誘惑，當起俗稱「小蜜蜂」毒品送貨員。該集團係以微信群組或LINE群組拉客，並以密語「清冠藥包」代稱「毒品咖啡包」，買5送1或老顧客打折販售，對象多為年輕族群。

烏日分局呼籲，吸毒一時，危害一生，民眾若發現以暱稱代替疑似毒品的食品或藥物者，切勿好奇嘗試，也不要誤入「快速、輕鬆賺錢」的求職陷阱，遭販毒集團利用，而身負重罪。依毒品危害防制條例，意圖販賣而持有第一級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金。