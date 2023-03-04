誤遭強制戒治102日 苗栗刺青師獲刑事補償35萬

苗栗劉姓刺青師吸毒被命強制戒治，他抗告被駁仍不放棄再提重審才終獲撤銷，劉主張當時確診才無法接見，解隔後母親隨即來探視，苗栗看守所卻直接認定他無家人訪視，造成他誤遭強制戒治達102天，法院審酌劉男求償有理由，認為每日補償3500元適當，判刑事補償35萬7000元，可覆審。

劉主張，他因施用毒品經苗栗地院裁定強制戒治，經提抗告被駁回後，再聲請重新審理終獲撤銷確定，而期間共遭誤為強制戒治102日，請求5000元折算1日支付刑事補償金。

台中高分院查，該案重新審理的裁定理由中，認為劉2022年6月29日因受觀察、勒戒而入住苗栗看守所勒戒所配住防疫隔離房，14日後改住一般房，解隔後才篩出陽性確診再度隔離至29日，因隔離時無法辦理接見，劉的母親隨即於同年8月1日入所訪視。

苗栗看守所勒戒所卻在7月27日評估時，就先在評估訪視紀錄中「入所後家人是否訪視」勾選「無」，但實際上劉母是在他觀勒期滿前就入所探視，且記錄表還是在劉母入所探視隔天8月2日才送達檢察官，扣除該項評分後，劉顯未達有繼續施用標準，因此不應強制戒治。

台中高分院認為，劉男聲請刑事補償有理由，審酌他當時49歲，同時擔任鐵工、刺青師傅，每月收入6至7萬元，但無薪資證明，本件誤為強制戒治喪失自由102日，經濟心理受打擊，認為每日補償3500元適當，判准予刑事補償35萬7000元。