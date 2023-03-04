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以感冒藥錠製造安非他命 製毒師判7年牟利6千萬沒收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

莊姓製毒師4年前與王、陳姓男子提供含假麻黃鹼的感冒藥錠當中，經鹵化、氫化及純化三階段製造甲基安非他命，去年8月間警方被查獲，查扣安非他命近7公斤，且在莊住處床墊下起出所得6千萬，他坦承製毒約10年，法官認莊共同製造二級毒品處7年且沒收犯罪所得。陳男另案審理，王未到案。

檢警調查，陳於去年5月26日前，經王交付約30萬顆感冒藥錠給莊，莊在學甲工廠內以三階段製毒法製造安非他命。莊5、6月間二次交付安非他命成品2、12公斤給王，再轉交陳，由陳取得8.25公斤安非他命，剩餘約5公斤，以每公斤市價100萬元換取的500萬元，當作莊的報酬。

去年6月底至7月1日，陳經王交付121萬7254顆感冒藥錠給莊，莊收到感冒藥錠日至同年8月中旬，先後4次交付安非他命成品3、20、10、15公斤給王轉交陳，由陳取得33多公斤安非他命，而第4次所交付15公斤的安非他命，依市價換取1500萬元，當作這次莊的報酬。

然而，莊去年8月16日前，前二次製造毒品所剩餘有異味、品質不佳的安非他命成品，再以紅磷法再次製造無異味的安非他命成品，藏放在工廠內持有。

檢警據報後，去年8月16日、8月20日動員霹靂小組前往學甲製毒工廠，利用堆高機破門而入，查扣安非他命成品、半成品及各式製毒工具一應俱全，當場逮捕莊，且在大內住處房間床墊底下夾層內起出販毒所得6千萬元。

檢方偵查、台南地院審理時，莊均坦承犯行，指他製造毒品安非他命約有10年的時間。同時，也因其供述查獲陳，律師向法官請求減輕其刑。法官認他製造第二級毒品安非他命數量甚鉅，動輒數十公斤，且多已流入市面，對社會秩序危害既遠且深，實無情堪憫恕之情。

台南地院審酌，莊正值中壯年，不思以正當方式獲取金錢，卻以製造毒品牟取不法利益，而由他在屋中設置眾多設備、工具，透過陳取得大量感冒藥錠作為製毒原料，已足見他製毒規模非小，且就院方認定事實前，他至少已製成數十公斤安非他命成品，且多已流入市面，殘害國民身體健康及造成毒品氾濫，並坦承已因製毒獲利至少6010萬元，可見他造成危害不輕。法官認他共同犯製造第二級毒品罪處7年徒刑，沒收犯罪所得6010萬元及銷燬查扣毒品，可上訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在莊大內住處房間床墊底下夾層內起出販毒所得6千萬元，經法院審理後沒收。圖／讀者提供
警方在莊大內住處房間床墊底下夾層內起出販毒所得6千萬元，經法院審理後沒收。圖／讀者提供
去年8月，警方動員霹靂小組前往學甲製毒工廠，利用堆高機破門而入，查扣安非他命成品、半成品及各式製毒工具一應俱全，當場逮捕莊。圖／讀者提供
去年8月，警方動員霹靂小組前往學甲製毒工廠，利用堆高機破門而入，查扣安非他命成品、半成品及各式製毒工具一應俱全，當場逮捕莊。圖／讀者提供

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