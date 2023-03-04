影／五條通緝犯躲緝三個月 敗在機車沒裝後照鏡遭逮

新北市蘆洲區謝姓男子，去年11月因案，陸續遭五處地院、地檢署發布通緝。昨天（3日）晚上，他搭乘友人所騎機車外出，卻因機車沒裝後照鏡，被警當場攔下盤查。警在謝男身上搜出毒品外，還查出他是5條通緝犯，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝等罪解送歸案。

經調查，謝姓男子（36歲）在新北市以打零工為生，去年（2022年）11月開始他因涉及詐欺、侵佔、竊盜等罪，陸續遭新北、桃園、苗栗、嘉義、台南等五處地院、地檢發布通緝。昨天晚上，他搭乘友人所騎機車，行經新北市蘆洲區民族路，卻因機車沒裝後視鏡，被巡邏經發現趨前盤查。

警方盤查察過程，除在謝男身上搜出毒品安非他命吸食器外，還查出謝男身揹5條通緝，但謝男向警辯稱，自己因都到外地工作，沒有住在戶籍地，沒收到法院、地檢署通知，以至於不知道自己變成通緝犯，當場帶回偵辦，警詢後依毒品、通緝等罪解送歸案。