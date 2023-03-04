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毒販關3年出獄繼續賣 供出上游拚減刑反遭重判16年

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄王姓男子有多項毒品前科，過去曾遭判3年多的刑期，出獄後，仍未記起教訓，繼續吸食、販毒，後又栽在檢警手上；審理時，王男為減刑還供出上游，但調查未果，法院審理後，這次判他16年有期徒刑，可上訴。

判決指出，王男從事機械焊接工，有多項毒品前科，曾遭判刑；但仍未記起教訓，去年1月底至2月初，在北高雄等區每次以1000到4000元不等的價格，販售第一級毒品海洛因至少8次，其中，有幾次轉讓或交易地點更選在鬧區連鎖超商。

因王男行徑大膽，遭檢警盯上後被搜索，扣到海洛因粉末、電子磅秤及分裝袋等證物，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，檢方被依毒品危害防制條例起訴。

王男審理時，坦承賣毒並非賺取價差，但可以一次買多毒品，降低成本，供自己施用，我是賺取這樣的利益。此外，王為減刑，供出毒品上游來源，但檢警依所述追查，並未據他所說查出相關犯行。

調閱相關前科紀錄，過去王男就曾因違反毒品危害防制條例案被法院判有期徒刑3年2月確定，2018年10月11日執行完畢，未料5年內又在犯有期徒刑以上的罪刑。

法官認為，林男因圖不法所得，販毒施用者導致生理及心理毒害，危害社會治安，考量他都坦承犯行，且販賣對象只有1人，價量不高，惡性與販毒集團相比罪情節尚屬輕微。

地院審理後，將林男依毒品危害防制條例罪共8罪，判有期徒刑16年，並沒收相關扣案物。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

一級毒品海洛因（示意照）。記者陳弘逸／翻攝
一級毒品海洛因（示意照）。記者陳弘逸／翻攝

毒品 販毒 反毒

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